Anvisa manda recolher 'café fake' e repelente irregular vendido como marca conhecida Produtos apresentam irregularidades graves, como falta de registro, ingredientes impróprios para o consumo e risco à saúde Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 02/06/2025 - 11h10 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h27 )

Marcas devem ser recolhidas pelos estabelecimentos Marcelo Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta segunda-feira (2) o recolhimento e a proibição da comercialização de um repelente irregular e de três marcas de café adulterado. Os produtos apresentam irregularidades graves, como falta de registro, ingredientes impróprios para o consumo e risco à saúde.

☕ Cafés adulterados com resíduos e toxinas

A agência determinou o recolhimento de três marcas de pó para preparo de bebida sabor café, após inspeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento identificar matérias-primas impróprias e contaminadas, além de rótulos enganosos.

Os produtos barrados são:

Master Blends Indústria de Alimentos Ltda.

D M Alimentos Ltda. (marca Melissa – tradicional)

(marca Melissa – tradicional) Jurerê Caffe Comércio de Alimentos Ltda. (marca Pingo Preto – sabor café preto)

“Esses produtos devem ser recolhidos pelas empresas e não devem ser consumidos”, alertou a Anvisa.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

⚠️ Principais irregularidades encontradas:

Contaminação por ocratoxina A , uma micotoxina produzida por fungos;

, uma micotoxina produzida por fungos; Uso de resíduos de café , como cascas, no lugar de café torrado e moído, apesar de rótulos informarem o contrário;

, como cascas, no lugar de café torrado e moído, apesar de rótulos informarem o contrário; Falhas nas boas práticas de fabricação , controle de qualidade e seleção de insumos;

, controle de qualidade e seleção de insumos; Rótulos enganosos, com imagens e informações que induzem o consumidor a acreditar que está comprando café puro.

O R7 procurou as marcas citadas, e o espaço segue aberto para manifestação.

🚫 Repelente clandestino vendido como Repelex

O produto identificado como “Repelex Spray Citronela” está sendo vendido sem registro na Anvisa, com embalagem diferente da original e sem identificação do fabricante ou origem.

‌



Embora use o nome de uma marca conhecida, trata-se de um produto clandestino. Segundo a Anvisa, “repelentes para uso na pele devem ser registrados, já que envolvem um grau maior de risco ao consumidor”.

“Não há qualquer garantia sobre o conteúdo ou a segurança de uso. A aplicação pode colocar a saúde do consumidor em risco”, informou o órgão.

‌



🔍 Como verificar se um produto tem registro na Anvisa

Produtos como medicamentos, cosméticos, alimentos e repelentes precisam de registro na Anvisa para serem vendidos legalmente. O registro garante que o item foi avaliado e atende às normas sanitárias brasileiras.

Passo a passo para consultar:

Acesse o portal da Anvisa ;

; Clique em “Consultas” e selecione a categoria do produto;

e selecione a categoria do produto; Preencha um ou mais dos seguintes campos: Nome do produto (como aparece na embalagem); número de registro (impressão no rótulo, formato padronizado); empresa responsável (fabricante ou importadora).

Tipos de resultado:

Produto registrado: está autorizado e pode ser comercializado;

está autorizado e pode ser comercializado; Registro cancelado: o produto já teve autorização, mas perdeu validade ou foi suspenso;

o produto já teve autorização, mas perdeu validade ou foi suspenso; Produto não encontrado: pode ser clandestino ou ainda não avaliado pela Anvisa.

