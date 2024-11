Prêmio de R$ 139,8 milhões da Mega-Sena é sorteado; veja os números As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 07/11/2024 - 20h02 (Atualizado em 07/11/2024 - 20h02 ) twitter

Mega-Sena tem aposta simples de R$ 5 DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.07.2024

A Mega-Sena com prêmio acumulado de R$ 139,8 milhões foi sorteada nesta quinta-feira (7), em São Paulo. O concurso 2.794 teve os seguintes números sorteados: 03 - 09 - 14 - 20 - 28 - 52.

A Caixa deve divulgar em breve se houve ganhador do prêmio principal e o rateio dos cinco e quatro acertos.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na poupança, receberá cerca de R$ 800 mil de rendimento no primeiro mês.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 5. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

Os sorteios são realizados sempre a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Segurança na aposta

Prêmios com valor superior a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é ao portador, sendo recomendável que o apostador escreva no verso do recibo da aposta premiada seu nome completo e CPF. Dessa forma, ninguém mais poderá retirar o prêmio. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios de loterias prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), conforme Lei 13.756/18.