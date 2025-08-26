Prévia da inflação tem 1ª deflação em quase dois anos, puxada por energia e alimentos IPCA-15 ficou em −0,14% no oitavo de 2025; indicador acumula alta de 4,95% nos últimos 12 meses e de 3,26% no ano Economia|Do R7, em Brasília 26/08/2025 - 09h02 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h29 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A prévia da inflação (IPCA-15) teve deflação de -0,14% em agosto, a primeira em mais de dois anos.

Acúmulo do IPCA-15 é de 3,26% no ano e 4,95% nos últimos 12 meses, abaixo do período anterior.

Quedas nos preços foram observadas em Habitação (-1,13%) e Alimentação e bebidas (-0,53%).

Os grupos de Transportes também apresentaram queda, influenciados por desvalorizações em passagens aéreas e combustíveis. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Energia tem queda, mas bandeira vermelha deve elevar contas em agosto Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

A prévia da inflação, medida pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15), ficou em −0,14% em agosto, 0,47 ponto percentual abaixo do resultado de julho (0,33%), informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (26).

Essa é a primeira deflação registrada pelo índice em mais de dois anos, desde julho de 2023, quando o IPCA-15 ficou em 0,07%

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,26% e, em 12 meses, 4,95%, abaixo dos 5,30% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2024, o IPCA-15 foi de 0,19%.

Esse índice se diferencia da inflação oficial, calculada pelo IPCA, pelo período de coleta das informações. Em agosto de 2024, o IPCA-15 foi de 0,19%.

IPCA-15 Luce Costa/Arte R7

Além de Comunicação, os três grupos de maior peso no índice tiveram queda no nível de preços de julho para agosto:

Habitação (-1,13% e −0,17 p.p.);

(-1,13% e −0,17 p.p.); Alimentação e bebidas (-0,53% e −0,12 p.p.); e

(-0,53% e −0,12 p.p.); e Transportes(-0,47% e −0,10 p.p.).

Os demais grupos variaram entre o 0,03% de Artigos de residência e o 1,09% de Despesas pessoais.

Energia elétrica

A queda registrada no grupo Habitação(-1,13%) veio da contribuição de −0,20 pontos percentuais da energia elétrica residencial, que recuou 4,93% em agosto em decorrência da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de agosto.

Porém, em agosto, está em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 na conta e luz a cada 100 Kwh consumidos, o que vai influenciar no preço das contas.

Alimentos

O grupo Alimentação e bebidas (-0,53%) registra queda na média de preços pelo terceiro mês consecutivo, com a alimentação no domicílio recuando 1,02% em agosto. Contribuíram para esse resultado as quedas da:

Manga (-20,99%);

(-20,99%); Batata-inglesa (-18,77%);

(-18,77%); Cebola (-13,83%);

(-13,83%); Tomate (-7,71%);

(-7,71%); Arroz (-3,12%); e

(-3,12%); e Carnes (-0,94%).

Já a alimentação fora do domicílio subiu 0,71% em agosto em virtude das altas no lanche (1,44%) e na refeição (0,40%).

Transportes

O grupo Transportes saiu de 0,67% em julho para queda de 0,47% em agosto. O resultado no grupo foi impulsionado pelas quedas nas passagens aéreas(-2,59%.), no automóvel novo(-1,32%) e na gasolina(-1,14%).

Nos combustíveis, também recuaram o óleo diesel(-0,20%), o gás veicular (-0,25%) e o etanol(-1,98%).

Perguntas e respostas

Qual foi a variação do IPCA-15 em agosto de 2025?

A variação do IPCA-15 em agosto de 2025 foi de -0,14%, o que representa uma deflação. Esse resultado é 0,47 ponto percentual inferior ao de julho, que foi de 0,33%.

Quando foi a última vez que o IPCA-15 registrou deflação?

A última deflação registrada pelo IPCA-15 ocorreu em julho de 2023, quando o índice ficou em 0,07%.

Qual é o acumulado do IPCA-15 no ano e nos últimos 12 meses?

No ano, o IPCA-15 acumula uma alta de 3,26%. Nos últimos 12 meses, a alta é de 4,95%, abaixo dos 5,30% observados nos 12 meses anteriores.

Como o IPCA-15 se diferencia do IPCA?

O IPCA-15 se diferencia do IPCA pelo período de coleta das informações. O IPCA é considerado a inflação oficial.

Quais grupos tiveram queda nos preços de julho para agosto?

Os três grupos de maior peso no índice que tiveram queda nos preços foram Habitação, Alimentação e Bebidas, e Transportes.

O que contribuiu para a queda no grupo Habitação?

A queda no grupo Habitação, que foi de -1,13%, foi influenciada pela energia elétrica residencial, que recuou 4,93% em agosto devido à incorporação do Bônus de Itaipu nas faturas emitidas no mês.

Qual é a bandeira tarifária em vigor e como ela afeta os preços?

Em agosto, está em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos, o que pode influenciar os preços das contas de energia.

Como se comportou o grupo Alimentação e Bebidas em agosto?

O grupo Alimentação e Bebidas registrou uma queda de -0,53% pela terceira vez consecutiva, com a alimentação no domicílio recuando 1,02% em agosto. No entanto, a alimentação fora do domicílio subiu 0,71% devido ao aumento no preço do lanche e da refeição.

Qual foi a variação do grupo Transportes em agosto?

O grupo Transportes teve uma queda de 0,47% em agosto, influenciada pela redução nos preços das passagens aéreas, automóveis novos e gasolina.

Quais combustíveis apresentaram queda de preço?

Os combustíveis que apresentaram queda de preço foram o óleo diesel (-0,20%), o gás veicular (-0,25%) e o etanol (-1,98%).

