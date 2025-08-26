Prévia da inflação tem 1ª deflação em quase dois anos, puxada por energia e alimentos
IPCA-15 ficou em −0,14% no oitavo de 2025; indicador acumula alta de 4,95% nos últimos 12 meses e de 3,26% no ano
A prévia da inflação, medida pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15), ficou em −0,14% em agosto, 0,47 ponto percentual abaixo do resultado de julho (0,33%), informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (26).
Essa é a primeira deflação registrada pelo índice em mais de dois anos, desde julho de 2023, quando o IPCA-15 ficou em 0,07%
No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,26% e, em 12 meses, 4,95%, abaixo dos 5,30% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2024, o IPCA-15 foi de 0,19%.
Esse índice se diferencia da inflação oficial, calculada pelo IPCA, pelo período de coleta das informações.
Além de Comunicação, os três grupos de maior peso no índice tiveram queda no nível de preços de julho para agosto:
- Habitação (-1,13% e −0,17 p.p.);
- Alimentação e bebidas(-0,53% e −0,12 p.p.); e
- Transportes(-0,47% e −0,10 p.p.).
Os demais grupos variaram entre o 0,03% de Artigos de residência e o 1,09% de Despesas pessoais.
Energia elétrica
A queda registrada no grupo Habitação(-1,13%) veio da contribuição de −0,20 pontos percentuais da energia elétrica residencial, que recuou 4,93% em agosto em decorrência da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de agosto.
Porém, em agosto, está em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 na conta e luz a cada 100 Kwh consumidos, o que vai influenciar no preço das contas.
Alimentos
O grupo Alimentação e bebidas (-0,53%) registra queda na média de preços pelo terceiro mês consecutivo, com a alimentação no domicílio recuando 1,02% em agosto. Contribuíram para esse resultado as quedas da:
- Manga (-20,99%);
- Batata-inglesa (-18,77%);
- Cebola (-13,83%);
- Tomate (-7,71%);
- Arroz (-3,12%); e
- Carnes (-0,94%).
Já a alimentação fora do domicílio subiu 0,71% em agosto em virtude das altas no lanche (1,44%) e na refeição (0,40%).
Transportes
O grupo Transportes saiu de 0,67% em julho para queda de 0,47% em agosto. O resultado no grupo foi impulsionado pelas quedas nas passagens aéreas(-2,59%.), no automóvel novo(-1,32%) e na gasolina(-1,14%).
Nos combustíveis, também recuaram o óleo diesel(-0,20%), o gás veicular (-0,25%) e o etanol(-1,98%).
Perguntas e respostas
Qual foi a variação do IPCA-15 em agosto de 2025?
A variação do IPCA-15 em agosto de 2025 foi de -0,14%, o que representa uma deflação. Esse resultado é 0,47 ponto percentual inferior ao de julho, que foi de 0,33%.
Quando foi a última vez que o IPCA-15 registrou deflação?
A última deflação registrada pelo IPCA-15 ocorreu em julho de 2023, quando o índice ficou em 0,07%.
Qual é o acumulado do IPCA-15 no ano e nos últimos 12 meses?
No ano, o IPCA-15 acumula uma alta de 3,26%. Nos últimos 12 meses, a alta é de 4,95%, abaixo dos 5,30% observados nos 12 meses anteriores.
Como o IPCA-15 se diferencia do IPCA?
O IPCA-15 se diferencia do IPCA pelo período de coleta das informações. O IPCA é considerado a inflação oficial.
Quais grupos tiveram queda nos preços de julho para agosto?
Os três grupos de maior peso no índice que tiveram queda nos preços foram Habitação, Alimentação e Bebidas, e Transportes.
O que contribuiu para a queda no grupo Habitação?
A queda no grupo Habitação, que foi de -1,13%, foi influenciada pela energia elétrica residencial, que recuou 4,93% em agosto devido à incorporação do Bônus de Itaipu nas faturas emitidas no mês.
Qual é a bandeira tarifária em vigor e como ela afeta os preços?
Em agosto, está em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos, o que pode influenciar os preços das contas de energia.
Como se comportou o grupo Alimentação e Bebidas em agosto?
O grupo Alimentação e Bebidas registrou uma queda de -0,53% pela terceira vez consecutiva, com a alimentação no domicílio recuando 1,02% em agosto. No entanto, a alimentação fora do domicílio subiu 0,71% devido ao aumento no preço do lanche e da refeição.
Qual foi a variação do grupo Transportes em agosto?
O grupo Transportes teve uma queda de 0,47% em agosto, influenciada pela redução nos preços das passagens aéreas, automóveis novos e gasolina.
Quais combustíveis apresentaram queda de preço?
Os combustíveis que apresentaram queda de preço foram o óleo diesel (-0,20%), o gás veicular (-0,25%) e o etanol (-1,98%).
