Primeiro lote de restituição do IR vai pagar mais de R$ 1 bilhão para contribuintes do RS Segundo a Receita Federal, medida vai beneficiar cerca de 900 mil gaúchos; órgão prepara mutirão na região

Primeiro lote será pago em 31 de maio (Mauricio Tonetto / Secom/Governo do Rio Grande do Sul)

A Receita Federal anunciou que cerca de 900 mil contribuintes do Rio Grande do Sul vão receber a restituição do Imposto de Renda de 2024 no primeiro lote, que será pago no dia 31 de maio. Segundo o órgão, mais de R$ 1,1 bilhão devem ser repassados à população dos municípios afetados. A medida faz parte do pacote de ações do governo federal para auxiliar na reconstrução do estado em função das chuvas. Além disso, a Receita prepara um mutirão para levar acesso a serviços públicos virtuais para pessoas em abrigos.

De acordo com o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a inclusão dos contribuintes gaúchos foi possível por meio de mudanças no sistema que viabilizaram o fechamento do primeiro lote cinco dias depois do previsto. Com isso, mais contribuintes puderam ser incluídos.

Os primeiros pagamentos são feitos de acordo com critérios de prioridade, estabelecidos pela Receita. A primeira leva de pagamentos é reservada para idosos, deficientes, portadores de doenças graves e contribuintes que tenham magistério como principal fonte de renda.

Mutirão

Durante a ação no RS, agentes da receita Federal vão disponibilizar computadores, tablets e internet às pessoas abrigadas em diversos pontos do estado. Serão disponibilizados serviços como:

Acesso a serviços públicos pelo portal gov.br;

Acesso à conta bancária e contas de email;

Antecipação da restituição do Imposto de Renda.

A medida terá o apoio de estudantes que participam do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino com o objetivo de oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para cidadãos e pequenas empresas.