Produção industrial avança em 7 de 15 locais em junho, aponta IBGE Setor teve variação de 0,1%; no acumulado do primeiro semestre, indicador apresentou alta de 1,2% e, em 12 meses, de 2,4% Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 08/08/2025 - 10h40 (Atualizado em 08/08/2025 - 10h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A produção industrial brasileira teve variação de 0,1% entre maio e junho.

Sete dos 15 locais pesquisados apresentaram resultados positivos, com destaque para Pernambuco (5,1%).

Regiões como o Nordeste e estados como Minas Gerais e Bahia também mostraram crescimento.

No acumulado de 2025, o setor cresceu 1,2%, com 10 de 18 locais com resultados positivos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Indústria avançou 0,1% em junho José Patrício/Estadão Conteúdo - 20.03.2015

A produção industrial brasileira registrou variação de 0,1% na passagem de maio para junho. O resultado foi positivo em 7 dos 15 locais pesquisados, segundo a Pesquisa Industrial Mensal, divulgados nesta sexta-feira (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O avanço mais intenso em junho foi registrado em Pernambuco (5,1%). A região Nordeste (2,8%) e os estados de Minas Gerais (2,8%), Bahia (2,1%), Amazonas (1,5%), Paraná (1,4%) e Rio de Janeiro (0,4%) completaram o conjunto de locais com índices positivos.

Por outro lado, houve recuos no Espírito Santo (-5,8%), Mato Grosso (-2,2%), Pará (-1,9%), Goiás (-1,7%), Ceará (-0,9%), Santa Catarina (-0,8%), São Paulo (-0,6%) e Rio Grande do Sul (-0,1%).

No acumulado do primeiro semestre de 2025, o setor industrial cresceu 1,2%, com resultados positivos em 10 dos 18 locais pesquisados.

Pará (6,9%), Paraná (5,2%) e Santa Catarina (4,4%) assinalaram os maiores avanços no índice acumulado para os seis primeiros meses do ano.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, o setor industrial avançou 2,4% em junho, com taxas positivas em 11 dos 18 locais pesquisados.

Junho de 2025 x junho de 2024

Na comparação com junho de 2024, a indústria nacional recuou 1,3%, com resultados negativos em 7 dos 18 locais pesquisados.

Rio Grande do Norte (-21,4%), Mato Grosso do Sul (-11,7%) e Mato Grosso (-10,8%) assinalaram recuos de dois dígitos e os mais acentuados nesse mês.

São Paulo (-8,5%), Pará (-3%) e Rio Grande do Sul (-2,5%) também apontaram taxas negativas mais intensas do que a média nacional (-1,3%), enquanto Ceará (-0,1%) completou o conjunto de locais com queda na produção no índice mensal de junho.

Por outro lado, Espírito Santo (17,4%) assinalou avanço de dois dígitos e o mais elevado nesse mês.

Pernambuco (7,6%), Amazonas (7,2%), Rio de Janeiro (6,8%), região Nordeste (4,3%), Minas Gerais (3%), Paraná (2,8%), Santa Catarina (2,3%), Maranhão (0,9%), Bahia (0,8%) e Goiás (0,1%) registraram os demais resultados positivos no índice mensal.

Vale citar que junho de 2025 (20 dias) teve o mesmo número de dias úteis do que igual mês do ano anterior (20).

