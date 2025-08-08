Polícia Federal investiga suspeita de bomba em aeronave no Aeroporto de Brasília Voo partiu de São Luiz (MA) para Campinas (SP), mas teve de mudar de rota após bilhete com ameaça ser encontrado no banheiro Brasília|Do R7 07/08/2025 - 23h45 (Atualizado em 08/08/2025 - 00h01 ) twitter

Comandante declarou “mayday”, código usado para indicar emergência grave Guilherme Ramos/Divulgação – 28.11.2024

A Polícia Federal investiga, no Aeroporto Internacional de Brasília, uma suspeita de bomba em uma aeronave da Azul na noite desta quinta-feira (7). O voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP) e precisou desviar a rota e pousar no Aeroporto de Brasília após uma suspeita de bomba a bordo.

Segundo informações preliminares, a tripulação teria encontrado um bilhete com ameaça no toalete da aeronave. Diante da situação, segundo apurou a reportagem, o comandante declarou “mayday” — código internacional usado na aviação para indicar emergência grave — e pediu prioridade para pousar em Brasília.

Em nota, a PF afirma que “realiza varredura antibombas na aeronave para verificar a eventual existência de artefatos explosivos e apura a autoria da ameaça”. (Leia abaixo).

A Azul comunicou que o voo foi desviado “devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo”. De acordo com a companhia, “o pouso aconteceu normalmente, e os clientes e tripulantes desembarcaram em total segurança”.

Após o pouso, a aeronave permaneceu posicionada na pista, aguardando a atuação das autoridades. Até o momento, nenhuma bomba foi encontrada a bordo do avião.

A Inframerica, administradora do Aeroporto Internacional de Brasília, também emitiu nota (Leia abaixo). Segundo a empresa, o plano de contingência do aeroporto foi acionado, como prevê o protocolo de segurança da concessionária, e uma pista teve a operação suspensa.

O texto informa, ainda, que a PF (Polícia Federal) atua no local para averiguar a “suspeita de um artefato no interior da aeronave” (Leia abaixo).

Leia a íntegra da nota da Azul

A Azul informa que o voo AD4816 (São Luiz-Viracopos) declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo. O pouso aconteceu normalmente, e os Clientes e Tripulantes desembarcaram em total segurança.

A Azul vai garantir todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul.

Leia a íntegra da nota da Inframérica

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, informa que na noite de hoje, um avião de São Luiz com destino a Viracopos, declarou emergência e alternou para o terminal brasiliense. A aeronave pousou às 20:45 e os passageiros e tripulação desembarcaram em total segurança.

Todo o plano de contingência do aeroporto foi acionado, como prevê o protocolo de segurança da concessionária. A Polícia Federal está atuando no local para averiguar a suspeita de um artefato no interior da aeronave.

As operações aéreas seguiram normal por uma das pistas do aeroporto, sem impacto em pousos e decolagens. O terminal aéreo da capital federal possui duas pistas paralelas, e no momento está com uma das pistas com a operação suspensa.

Leia a íntegra da nota da Polícia Federal

Brasília/DF. A Polícia Federal esclarece que, na noite desta quinta-feira (7/8), foi acionada para averiguar a informação de ameaça de artefato explosivo em voo da companhia aérea Azul que partiu de São Luís/MA com destino a Campinas/SP.

O voo pousou no Aeroporto Internacional de Brasília, onde os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança.

A PF realiza varredura antibombas na aeronave para verificar a eventual existência de artefatos explosivos e apura a autoria da ameaça.

