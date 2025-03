Produção industrial avança em 8 de 15 locais em janeiro, mostra IBGE Setor ficou estável no primeiro mês do ano, após três meses seguidos de queda; dados são da Pesquisa Industrial Mensal Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 18/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produção industrial ficou estável em janeiro Hélvio Romero/Estadão Conteúdo/11.12.2014

A produção industrial brasileira ficou estável em janeiro na comparação com dezembro, alcançando o quarto mês consecutivo sem crescimento. No entanto, o resultado foi positivo em 8 dos 15 locais pesquisados, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta terça-feira (18) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). As altas mais acentuadas foram no Ceará (7,9%), em São Paulo (2,4%), Rio de Janeiro (2,3%) e Bahia (2%).

Santa Catarina (1,1%), Minas Gerais (0,8%), Paraná (0,7%) e Goiás (0,4%) completaram o conjunto de locais com índices positivos em janeiro de 2025.

Por outro lado, Pernambuco (-22,3%) mostrou queda de dois dígitos e a taxa negativa mais elevada nesse mês, seguido pela região Nordeste (-4%) e Pará (-3,9%). Mato Grosso (-2,8%), Espírito Santo (-2,6%), Amazonas (-0,6%) e Rio Grande do Sul (-0,3%) também assinalaram resultados negativos em janeiro de 2025.

No acumulado nos últimos 12 meses, 16 dos 18 locais pesquisados registraram taxas positivas em janeiro de 2025, mas 16 apontaram menor dinamismo frente aos índices de dezembro de 2024.

‌



Rio Grande do Norte (de 7,4% para 3,4%), Pernambuco (de 4,6% para 3,2%), Maranhão (de 2,5% para 1,3%), Amazonas (de 3,6% para 2,6%), Espírito Santo (de -1,6% para -2,5%), Mato Grosso do Sul (de 3,5% para 2,7%), Goiás (de 2,6% para 1,8%) e Rio de Janeiro (de 0,1% para -0,6%) assinalaram as principais perdas entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, enquanto Rio Grande do Sul (de 0,6% para 1,6%) e Santa Catarina (de 7,6% para 7,7%) mostraram os ganhos entre os dois períodos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A média móvel trimestral variou -0,3%, com resultados negativos em 10 dos 15 locais pesquisados, com destaque para os recuos mais acentuados registrados por Pernambuco (-5,8%), Mato Grosso (-2,8%), Espírito Santo (-2,4%), Pará (-2,2%), Paraná (-1,6%), São Paulo (-1,2%) e região Nordeste (-1,1%).

‌



Por outro lado, Amazonas (2,2%), Bahia (1,4%) e Rio de Janeiro (0,9%) mostraram os principais avanços em janeiro de 2025.

Janeiro de 2025 x janeiro de 2024

Na comparação com janeiro de 2024, a indústria nacional cresceu 1,4%, com taxas positivas em 9 dos 18 locais pesquisados. Santa Catarina (8,6%) e Rio Grande do Sul (8,1%) assinalaram as expansões mais acentuadas nesse mês.

Vale citar que janeiro de 2025 (22 dias) teve o mesmo número de dias úteis do que igual mês do ano anterior (22).