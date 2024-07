Receita Federal vai abrir consulta ao terceiro lote de restituição nesta quarta-feira O pagamento será realizado no dia 31 de julho a 6.091.572 contribuintes, no valor total de R$ 8,5 bilhões, por meio de depósito ou Pix Economia|Do R7 23/07/2024 - 18h14 (Atualizado em 23/07/2024 - 18h14 ) ‌



Consulta ao terceiro lote será liberada ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.05.2024

A Receita Federal vai liberar a consulta nesta quarta-feira (24), a partir das 10h, ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. O pagamento para 6 milhões de restituições será realizado ao longo do dia 31 de julho, no valor total de RS 8,5 bilhões.

Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ( www.gov.br/receitafederal ), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “ Consultar a Restituição ”.

Quem não estiver entre os contemplados deste terceiro lote ainda terá a oportunidade de receber a restituição em outras duas rodadas de pagamento a serem desembolsadas.

Cronograma das restituições

31 de maio

28 de junho

31 de julho

30 de agosto

30 de setembro

Do total de restituições, R$ 529.549.606,98 são de restituições de contribuintes que têm prioridade legal. Veja a seguir:

14.756 restituições para idosos acima de 80 anos

95.040 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos

9.672 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

34.014 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

5.711.130 que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix

Foram contempladas ainda 172.719 restituições destinadas a contribuintes não prioritários. Por fim, foram incluídas no lote 54.241 restituições de contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS).

Como é feito o pagamento

O pagamento da restituição será realizado ao longo do dia 31 de julho, na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

Os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ( https://www.bb.com.br/irpf ) ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC , disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Como consultar o terceiro lote

Para saber se o contribuinte está no primeiro lote, acesse a página da Receita na internet ( www.gov.br/receitafederal )

) Clique em “Meu Imposto de Renda”

Em seguida, clique em “Consultar a Restituição”

Preencha com o CPF, data de nascimento e o ano do Imposto de Renda, que é 2024

A página da Receita apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.