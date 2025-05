Serviços crescem 0,3% em março e acumulam alta de 1,2% em dois meses Maior expansão veio do setor de transportes (1,7%). Em relação a março de 2024, o volume de serviços cresceu 1,9% Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 14/05/2025 - 10h28 (Atualizado em 14/05/2025 - 10h28 ) twitter

Serviços crescem 0,3% em março Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O volume de serviços prestados no Brasil avançou 0,3% em março de 2025, na comparação com fevereiro, marcando o segundo resultado positivo consecutivo. Com o crescimento de 0,9% registrado no mês anterior, o setor acumula alta de 1,2% no bimestre. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quarta-feira (14) pelo IBGE.

Com o desempenho de março, o setor opera 16,9% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, mas ainda 0,5% abaixo do pico histórico, atingido em outubro de 2024.

Na comparação com março de 2024, o volume de serviços cresceu 1,9%, o 12º resultado positivo consecutivo nessa base de comparação. No acumulado do primeiro trimestre de 2025, a expansão é de 2,4%, e o resultado dos últimos 12 meses indica crescimento de 3%, com aceleração frente aos meses anteriores (2,8% em janeiro e fevereiro).

Transportes e serviços às famílias puxam alta setorial

Entre os cinco grupos pesquisados, três registraram avanço em março:

‌



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (+1,7%), com destaque para o transporte dutoviário, ligado ao escoamento de petróleo;

Serviços prestados às famílias (+1,5%), impulsionados por alojamento, alimentação e atividades culturais;

Serviços profissionais, administrativos e complementares (+0,6%).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Juntos, esses três segmentos responderam pelos principais impactos positivos do mês.

Já os serviços de informação e comunicação apresentaram estabilidade (0,0%), enquanto os serviços de outros segmentos recuaram levemente, impedindo um avanço mais expressivo do índice geral.

‌



Rio de Janeiro lidera alta entre os estados

Na análise regional, 14 das 27 unidades da federação apresentaram crescimento no volume de serviços. O Rio de Janeiro se destacou, com alta de 2,3%, impulsionada por atividades como transporte dutoviário, hotelaria, alimentação e eventos culturais – reflexo ainda da demanda elevada do Carnaval.

Também registraram altas significativas:

‌



Goiás (+3,1%)

Bahia (+1,5%)

Paraná (+1,2%)

Na contramão, os principais recuos foram registrados por:

Mato Grosso (-9,2%)

Pernambuco (-2,7%)

Amazonas (-2,8%)

São Paulo (-0,2%)

Rio Grande do Sul (-0,9%)

Serviços turísticos têm leve queda, mas mantêm alta no ano

O índice de atividades turísticas caiu 0,2% em março, após crescer 2,7% em fevereiro. Apesar da leve retração, o setor ainda está 9,2% acima do nível pré-pandemia e 3,9% abaixo do recorde histórico, registrado em dezembro de 2024.

Entre os estados, apenas Paraná (-2,8%), Espírito Santo (-7,6%) e Rio Grande do Sul (-2,2%) contribuíram negativamente. Em contrapartida, o Rio de Janeiro (+3,2%) liderou os avanços, seguido por Distrito Federal (+4,8%), Minas Gerais (+1,0%) e São Paulo (+0,5%).

Na comparação com março de 2024, o setor de turismo cresceu 5,8%, com alta em 14 das 17 unidades federativas analisadas. Os destaques positivos foram Rio de Janeiro (+17%), Bahia (+14,4%) e Ceará (+14,7%).

Transportes: passageiros em alta, cargas em leve queda

O transporte de passageiros cresceu 2,0% em março, acumulando 4,2% de alta em dois meses consecutivos. O segmento opera agora 1,8% acima do patamar pré-pandemia, embora ainda esteja 21,8% abaixo do pico da série histórica (fevereiro de 2014).

Já o transporte de cargas avançou 0,6% em março, somando 2% de ganho bimestral. Em relação ao nível pré-pandemia, o segmento está 35,6% acima, mas ainda 6,6% abaixo do pico histórico de julho de 2023.

Na comparação com março de 2024:

O transporte de passageiros cresceu 0,8%, marcando o sétimo resultado positivo consecutivo;

O transporte de cargas caiu 0,4%, sendo a quinta retração seguida nessa base.

