Tarifa de 50% dos EUA pode afetar 110 mil empregos no Brasil, diz CNI

Aeronaves, tratores, máquinas agrícolas e carne de aves estão entre os segmentos mais vulneráveis Daniel Costa / CNI - 11.09.2024

A adoção de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros pode levar à perda de 110 mil postos de trabalho no Brasil, segundo estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Já o impacto no Produto Interno Bruto seria de R$ 19,2 bilhões, com queda de R$ 52 bilhões nas exportações e R$ 33 bilhões nas importações.

O levantamento também alerta para os efeitos negativos sobre os próprios EUA, onde haveria retração de 0,37% no PIB.

RESUMO DA NOTÍCIA A adoção de tarifas de 50% pelos EUA pode causar a perda de 110 mil empregos no Brasil.

O impacto no PIB brasileiro pode ser de R$ 19,2 bilhões, com queda significativa nas exportações e importações.

A medida também poderá afetar negativamente a economia dos próprios EUA e o comércio global.

São Paulo seria o estado mais impactado, com uma retração de R$ 4,4 bilhões, seguido por outros estados do Sul e Sudeste. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A estimativa considera um cenário hipotético no qual os norte-americanos elevam tarifas contra o Brasil e outros 14 países, incluindo China, Japão e Coreia do Sul.

A medida anunciada por Donald Trump, que prevê um tarifário de 50% sobre produtos como automóveis, aço e itens manufaturados, preocupa setores exportadores brasileiros. Aeronaves, tratores, máquinas agrícolas e carne de aves estão entre os segmentos mais vulneráveis.

No setor industrial, a produção de equipamentos de transporte pode recuar 9,19%; as exportações, 22,3%.

“É do interesse de todos avançar nas negociações e sensibilizar o governo americano da complementariedade das nossas relações. A racionalidade deve prevalecer”, afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Relação ‘fortemente complementar’

Alban destaca que os EUA são o principal mercado da indústria de transformação brasileira, com 78,2% das exportações do setor destinadas ao país.

O estudo evidencia que a relação entre Brasil e EUA é fortemente complementar, com trocas intensas de bens intermediários e insumos produtivos.

“Nem para uma Boeing isso interessa”, diz Alban, referindo-se à integração de cadeias entre empresas dos dois países. Segundo ele, “é preciso restabelecer o diálogo e evitar decisões unilaterais que ampliem distorções no comércio”.

O cenário tarifário simulado também aponta para uma retração de 2,1% no comércio global, equivalente a US$ 483 bilhões, e afeta diretamente outros parceiros comerciais dos EUA, como China e Japão. O impacto global estimado no PIB mundial é de -0,12%.

Estados brasileiros mais afetados, segundo a CNI, seriam São Paulo (R$ 4,4 bilhões de retração), Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.

