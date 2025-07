Governo já considera ‘praticamente impossível’ zerar taxa adicional e vai priorizar reduzir tarifa dos EUA Ministros e representantes do setor produtivo que participam do comitê de negociação com os EUA concordam, nos bastidores, que zerar tarifa adicional de 50% será “praticamente impossível” Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 16/07/2025 - 10h21 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h50 ) twitter

O vice-presidente Geraldo Alckmin (centro) comanda a 1ª reunião do comitê com o setor produtivo para debater as tarifas anunciadas pelos EUA WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO — 15.07.2025

O governo brasileiro definiu como prioridade trabalhar para retroceder a tarifa de 50% a produtos do país anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com vigência prevista para a partir de 1° de agosto. Nos bastidores, porém, ministros e representantes do setor produtivo que fazem parte do comitê de negociação com os EUA já descartam a possibilidade de que a tarifa retorne ao patamar anterior.

A proposta de pedido de adiamento das taxas em no mínimo 90 dias, antes defendida por representantes da indústria, foi deixada para um segundo momento: somente depois que todas as possibilidades de negociação para redução máxima da tarifa sejam esgotadas.

RESUMO DA NOTÍCIA Brasil prioriza retroceder a tarifa de 50% imposta pelos EUA.

Ministros consideram que zerar a tarifa é "praticamente impossível".

Pedido de adiamento da tarifa será tratado após esgotar negociações.

Setor produtivo busca mercados alternativos devido ao curto prazo de implementação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Setores da indústria também pediram ao governo para não haver retaliação até que a taxação seja confirmada. As decisões iniciais do grupo de trabalho criado pelo presidente Lula para discutir as medidas de reciprocidade ao tarifaço norte-americano foram acordadas nas primeiras reuniões desta terça-feira (15).

Uma das maiores preocupações do setor produtivo é o curto prazo para o possível início da vigência da taxação: apenas duas semanas. Ainda assim, o grupo concordou que a prioridade, agora, é retroceder a tarifa. Em seguida, tentar retardar a implementação.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou que o governo já busca mercados alternativos que possam absorver pelo menos parte do consumo norte-americano, mas ressaltou que o curto tempo é um desafio.

“Nós vamos intensificar a busca por alternativas, mas já no reconhecimento de que não é possível em dez ou 15 dias dar destino a tudo isso que se produz no Brasil e é vendido para os Estados Unidos”, disse.

Especialistas da indústria analisam que o impasse com os Estados Unidos pode abrir espaço para que outros países cresçam na relação comercial com o Brasil, como a China, e que as “taxações dilaceradas” de Trump podem reconfigurar o cenário político e econômico mundial.

