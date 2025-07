‘Interesse de uns não pode se sobrepor ao coletivo’, diz Alckmin sobre taxa de Trump Vice-presidente reuniu-se com representantes de empresas norte-americanas e reforçou objetivo de rever tarifa Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 16/07/2025 - 17h10 (Atualizado em 16/07/2025 - 17h20 ) twitter

Alckmin tem comandado as negociações brasileiras com os EUA Valter Campanato/Agência Brasil - 16.07.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin voltou a criticar nesta quarta-feira (16) a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 50% todos os produtos brasileiros comprados pelos EUA.

“Precisamos resolver a questão tarifária, que não se justifica nesse patamar, e é um perde-perde. Não pode o interesse de alguns se sobrepor ao interesse coletivo”, declarou a jornalistas.

Alckmin, que tem comandado as negociações, reuniu-se com representantes de empresas norte-americanas nesta tarde, em Brasília (DF), e reforçou que o objetivo central do Brasil é rever a tarifa, mas não descartou pedir adiamento do prazo.

As taxas, informadas por Trump na semana passada, entram em vigor a partir de 1º de agosto.

Após o anúncio do republicano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a criação de um comitê interministerial para discutir a tarifa. O grupo de trabalho, chefiado por Alckmin, também reúne empresários.

As reuniões do comitê começaram nessa terça-feira (15), com representantes do agronegócio brasileiro e dos setores industriais com maior fluxo comercial com os EUA, como calçados, aviação, máquinas e equipamentos.

Nesta quarta, Alckmin recebeu produtores brasileiros, entidades representativas e empresários de empresas norte-americanas.

