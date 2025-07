Moraes determina remoção de deputados bolsonaristas acampados em frente ao STF Decisão atinge os parlamentares Hélio Lopes, Sóstenes Cavalcante, Cabo Gilberto Silva, Coronel Chrisóstomo e Rodrigo da Zaeli Brasília|Do R7, em Brasília 26/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 26/07/2025 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes ordena remoção de cinco deputados bolsonaristas acampados em frente ao STF.

Decisão proíbe a permanência de pessoas com indícios de práticas criminosas no local.

Parlamentares alvos são Hélio Lopes, Sóstenes Cavalcante, Cabo Gilberto Silva, Coronel Chrisóstomo e Rodrigo da Zaeli.

Moraes destaca risco à ordem pública, citando tentativas de repetir ações ilegais de janeiro de 2023. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes Fellipe Sampaio/STF - 25.06.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta sexta-feira (25) a remoção imediata de cinco deputados federais bolsonaristas que estavam acampados em frente ao prédio da Corte, em Brasília.

A decisão também proíbe o acesso e a permanência de quaisquer indivíduos que estejam no local participando de manifestações com indícios de prática criminosa.

Os alvos da decisão são os parlamentares Hélio Lopes (PL-RJ), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Coronel Chrisóstomo (PL-RO) e Rodrigo da Zaeli (PL-MT).

Na decisão, Moraes afirma que a permanência dos manifestantes representa “risco concreto à ordem pública”, sobretudo diante do atual contexto de julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023.

‌



Segundo ele, há tentativa de repetir os “ilegais e golpistas acampamentos” montados em frente aos quartéis do Exército antes da invasão às sedes dos Três Poderes.

O ministro também autorizou a prisão em flagrante dos envolvidos que se recusarem a deixar o local, com base nos crimes de desobediência ou resistência à autoridade.

‌



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi intimado pessoalmente a impedir a instalação de novos acampamentos na região após a desocupação.

“A Praça dos Três Poderes é área de segurança e não será permitido que apoiadores de diversos réus organizem novos acampamentos ilegais para coagir os ministros da Suprema Corte”, afirmou Moraes.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp