Número de deputados no Brasil levanta debate sobre custo público Comparação com os Estados Unidos reacende críticas ao sistema proporcional e à recente decisão do Congresso brasileiro Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 27/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apesar de ter uma população consideravelmente menor que a dos Estados Unidos, o Brasil possui mais deputados federais — são 513 parlamentares, enquanto os EUA contam com 435 membros na Câmara dos Representantes, mesmo com cerca de 100 milhões de habitantes a mais.

O dado chama atenção e reacende o debate sobre a representatividade política e os custos da máquina pública no Brasil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.