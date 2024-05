Tira-dúvidas IR 2024: o valor recebido em virtude de acidente de trabalho é tributável? Série de reportagens do R7 responde, com a ajuda de especialistas, a mensagens com perguntas de leitores sobre o Imposto de Renda

Prazo para a entrega termina no dia 31 de maio (Elza Fiúza /Agência Brasil)

Mais de 23 milhões de pessoas já enviaram a documentação necessária para a declaração do Imposto de Renda 2024. Uma série de reportagens do R7 ajuda o contribuinte a tirar as principais dúvidas para evitar a dor de cabeça na hora de prestar contas com o “leão”. Se você quer enviar alguma sugestão, basta enviar para as redes sociais do R7 ou da RECORD.

Segundo a Receita Federal, apenas a pensão paga aos dependentes em decorrência do falecimento da pessoa acidentada é tributável.

O valor recebido em virtude de acidente de trabalho é tributável?

“A indenização e os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos em decorrência de acidente de trabalho são isentos.

"A pensão paga aos dependentes em decorrência do falecimento da pessoa acidentada é tributável"

Imposto de Renda 2024

No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas. Confira as dicas para fazer a declaração: