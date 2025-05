Tira-dúvidas IR 2025: como declarar uma doação recebida ou feita durante o ano? Neste ano, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 está obrigado a prestar contas com o Leão Economia|Do R7 08/05/2025 - 07h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 07h27 ) twitter

Prazo para entregar a declaração termina no dia 30 de maio Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 termina em 30 de maio. Neste ano, a obrigatoriedade se estende a quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024, um aumento em relação ao limite anterior de R$ 30.639,90.

A Receita Federal estima receber cerca de 46 milhões de declarações até o fim do prazo. Quem não entregar dentro do período estabelecido estará sujeito ao pagamento de multa, que varia de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido.

Um dos pontos que ainda gera dúvida aos contribuintes é a questão de doações. Segundo a Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, havendo doação no ano de 2024, a pessoa que recebeu por esses rendimentos deverá declarar na ficha de “rendimentos isentos e não tributáveis”.

Já quem está pagando precisa declarar na ficha “pagamentos efetuados”. Vale lembrar que se faz necessário o preenchimento no posto fiscal do seu estado para registrar que a doação foi realizada e evidenciar as partes envolvidas, na qual será validada posteriormente pela Receita.

🦁 Imposto de Renda 2025

A expectativa é que a Receita Federal receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para a entrega do documento.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

“O valor da multa começa a ser contabilizado no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e para de contar na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”, informou o órgão.

