Imposto de Renda 2025: veja série do R7 para simplificar a declaração e evitar a malha fina Neste ano, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 está obrigado a prestar contas com o Leão Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 31/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 11h37 )

Expectativa da Receita Federal é receber cerca de 46 milhões de documentos até o dia 30 de maio Joédson Alves/Agência Brasil /Arquivo

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 termina em 30 de maio. Neste ano, a obrigatoriedade se estende a quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024, um aumento em relação ao limite anterior de R$ 30.639,90. A Receita Federal estima receber cerca de 46 milhões de declarações até o fim do prazo.

Para auxiliar os contribuintes e descomplicar o processo, o R7 apresenta uma série especial de reportagens com orientações detalhadas para o envio correto da declaração, ajudando a evitar a malha fina. Acompanhe todas as publicações abaixo e declare sem erros!

A declaração pré-preenchida, que agiliza a entrega da declaração por ter diferentes dados informados de forma automática, vai estar totalmente disponível a partir do dia 1º abril. Nesta modalidade, a Receita Federal disponibiliza automaticamente informações como rendimentos, deduções e bens, eliminando a necessidade de digitação manual.

No entanto, especialistas alertam que, mesmo com a importação automática dos dados, o contribuinte deve revisar todas as informações, pois qualquer inconsistência pode levar à malha fina.

Mesmo com a proposta do governo federal para isentar da tributação àqueles que ganham até R$ 5.000 por mês, a regra ainda não está em vigor. Segundo a Receita Federal, quem recebe a partir de R$ 2.259,21 por mês paga imposto.

Tabela do IR 2025

Até R$ 2.259,20 – Isento

– Isento De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 – 7,5% (R$ 169,44)

– 7,5% (R$ 169,44) De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 – 15% (R$ 381,44)

– 15% (R$ 381,44) De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 – 22,5% (R$ 662,77)

– 22,5% (R$ 662,77) Acima de R$ 4.664,68 – 27,5% (R$ 896)

Com um período relativamente longo para o envio, especialistas recomendam revisar os dados com atenção para evitar cair na malha fina. Um dos primeiros passos é separar toda a documentação necessária antes de iniciar o preenchimento, facilitando o processo e reduzindo o risco de erros.

Uma das principais dúvidas é se quem recebeu herança precisa declarar o imposto. Conforme a Receita Federal, o simples fato de ter recebido uma herança, considerada rendimento isento, não obriga a entrega da declaração. No entanto, é necessário declarar se, em 31 de dezembro de 2024, a pessoa:

Possuía bens acima de R$ 800 mil ;

; Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte que, somados, ultrapassaram R$ 200 mil.

Se a herança recebida se enquadrar em uma dessas situações, a declaração do Imposto de Renda passa a ser obrigatória.

Segundo a Receita, a obrigatoriedade da declaração é determinada pelos rendimentos tributáveis recebidos. Ou seja, a idade, por si só, não obriga nem isenta ninguém da entrega. Dessa forma, tanto um recém-nascido quanto uma pessoa idosa podem estar obrigados a declarar o Imposto de Renda, caso se enquadrem em uma das situações previstas na legislação.

Conforme as regras da Receita Federal, o contribuinte que não entregar a declaração até lá estará sujeito ao pagamento de uma multa, que é de 1% por mês sobre o imposto devido, mesmo que esteja pago. A multa mínima é de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda.

Para as declarações com direito à restituição, se a multa não for paga dentro do prazo, ela será descontada do valor a ser restituído, com os respectivos acréscimos legais (juros). A multa é gerada no momento da entrega da declaração, e a notificação de lançamento da multa acompanha o recibo de entrega. O contribuinte terá 30 dias para pagar a multa. Após esse prazo, os juros começam a ser cobrados.

O contribuinte deve ficar atento a quais rendimentos são isentos do imposto, como o uso de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). De todo modo, apesar de isento, esse rendimento precisa ser declarado à Receita. Segundo o órgão, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil é obrigado a declarar.

Assim como os dados principais, o declarante também deve incluir os dependentes, como cônjuges e filhos que estejam cursando estabelecimentos de ensino superior ou escolas técnicas de segundo grau, até 24 anos.

Segundo o Fisco, é possível deduzir da base de cálculo o valor de R$ 2.275,08 por dependente, desde que:

O dependente possua CPF;

Sejam incluídos todos os rendimentos, pagamentos e bens do dependente;

O dependente conste somente em uma (1) declaração (exceto nos casos de mudança de dependência no ano-calendário).

Para o cálculo da idade, deve ser considerado se o dependente atingiu a idade limite em algum dia do ano-calendário. Por exemplo, se o filho universitário tinha 24 anos e, nesse mesmo ano, completou 25 anos, ele ainda poderá ser considerado dependente na declaração.

Segundo a Receita Federal, são dedutíveis as despesas com saúde do próprio contribuinte e dos dependentes, sem limite de valor, pagas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos ou hospitais.

Por outro lado, não são dedutíveis as despesas com outros profissionais, como nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais e instrumentadores cirúrgicos, exceto se incluídos na conta hospitalar.

Segundo regras da Receita Federal, algumas doenças graves podem garantir isenção do tributo. Nesses casos, a isenção alcança somente rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma e reserva remunerada, ainda que pagas por fonte situada no exterior. Os rendimentos do trabalho (assalariado e não assalariado) continuam sendo tributados normalmente.

São consideradas doenças graves para fins de isenção do imposto de renda:

tuberculose ativa;

alienação mental;

mal de Alzheimer (se comprovada alienação mental);

esclerose múltipla;

neoplasia maligna;

cegueira (inclusive monocular);

hanseníase;

paralisia irreversível e incapacitante;

cardiopatia grave;

doença de Parkinson;

espondiloartrose anquilosante;

nefropatia grave;

estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante);

contaminação por radiação;

síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids);

hepatopatia grave;

fibrose cística (mucoviscidose) e

Síndrome da Talidomida

Somente são aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas, independentemente da vinculação destas ao SUS (Sistema Único de Saúde). Os laudos periciais expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal e, portanto, não são aceitos, mesmo que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.

Na hora de preencher o documento, além dos dados principais, o declarante deve incluir os dependentes, como cônjuges e filhos que estejam cursando o ensino superior ou escolas técnicas de nível médio, até 24 anos, e os “alimentandos”, pessoas com direito a receber pensão alimentícia.

O alimentando não é necessariamente quem recebe os valores diretamente. A mãe, por exemplo, pode ser a responsável pelo recebimento da pensão, mas o filho continua sendo o alimentando, conforme definido na decisão judicial ou na escritura pública.

Na hora de preencher o documento, quem tem planos de previdência privada deve se atentar ao percentual que pode ser deduzido no imposto de renda e a qual tipo de plano garante esse desconto.

Segundo a Receita Federal, quem contribui para planos de previdência privada ou complementar pode descontar as contribuições do total da sua renda tributável, reduzindo o valor sobre o qual o imposto de renda será calculado, mas até o limite de 12% do rendimento.

