Tira-dúvidas IR 2025: quais documentos preciso separar para a declaração? Além dos informes de rendimentos, contribuintes devem reunir comprovantes de pagamentos e recebimentos Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 20/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Todo trabalhador que ganhou R$ 33.888 em 2024 é obrigado a prestar contas ao Fisco Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo

Desde segunda-feira (17), contribuintes de todo o país já podem enviar a declaração do Imposto de Renda 2025. Neste ano, é obrigado a prestar contas com a Receita Federal quem recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 — antes, esse valor era de R$ 30.639,90. A expectativa da Receita é receber 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para a entrega do documento.

Com um período relativamente longo para o envio, especialistas recomendam revisar os dados com atenção para evitar cair na malha fina. Um dos primeiros passos é separar toda a documentação necessária antes de iniciar o preenchimento, facilitando o processo e reduzindo o risco de erros.

Documentos que devem ser separados

Informes de Rendimentos

Bancos e instituições financeiras (incluindo corretoras de valores);

Salários, pró-labore e distribuição de lucros;

Pensão, aposentadoria e aluguéis recebidos;

Programas fiscais (Nota Fiscal Paulista, Nota Fiscal Paulistana etc.);

Juros sobre capital próprio;

Previdência privada.

Comprovantes de Recebimentos

Doações e heranças;

Livro Caixa e DARFs de Carnê-Leão;

Resgate de FGTS;

Seguro de vida e indenizações;

Acordos com redução de dívidas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Informes de Pagamentos

Assistência médica e odontológica;

Seguro saúde (médico e odontológico);

Reembolsos de seguro saúde e odontológico;

Mensalidades escolares;

Previdência privada.

Comprovantes de Pagamentos e Deduções

Previdência social;

Doações efetuadas;

Pagamentos a prestadores de serviços;

Gastos com profissionais de saúde;

Despesas de internação e cirurgias.

Comprovantes de Bens e Direitos

Notas fiscais e recibos de compra/venda/permutas;

Documentos de construção, reforma e ampliação de bens;

Contratos de empréstimos a terceiros;

Demonstrativos de ações, criptoativos, ETFs e moedas estrangeiras em 31/12/2024.

Dívidas e Ônus

Documentos de aquisição de dívidas e ônus com saldos em 31/12/2023 e 31/12/2024

Apuração de Ganho de Capital com Renda Variável

Operações comuns e day trade (mercado à vista, opções, derivativos etc.);

Memória de cálculo do Imposto de Renda Variável;

Operações com Fundos Imobiliários.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

Perguntas e respostas

Quando a declaração pré-preenchida estará disponível?

A declaração pré-preenchida, que agiliza a entrega da declaração por ter diferentes dados informados de forma automática, só vai estar totalmente disponível em 1º de abril.

Por enquanto, apenas alguns dados parciais estarão preenchidos automaticamente, como informações relativas a pagamentos e rendimentos informados por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.

‌



Além disso, estarão disponíveis na declaração pré-preenchida nesse primeiro momento:

informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB);

declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED);

carnê-leão web;

rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave;

códigos de juros; e

restituições recebidas no ano-calendário.

Segundo a Receita Federal, a demora para a disponibilização completa da declaração pré-preenchida foi por causa da recente greve dos auditores-fiscais do órgão.

‌



A isenção para quem ganha até R$ 5.000 já está valendo?

O governo federal apresentou nesta semana uma proposta para isentar da tributação aqueles que ganham até R$ 5.000 por mês, mas a regra ainda não está em vigor.

Segundo a Receita Federal, quem recebe a partir de R$ 2.259,21 por mês paga imposto. Veja a tabela do IR 2025:

‌



Até R$ 2.259,20 – Isento

De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 – 7,5% (R$ 169,44)

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 – 15% (R$ 381,44)

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 – 22,5% (R$ 662,77)

Acima de R$ 4.664,68 – 27,5% (R$ 896)

O que diz o projeto da isenção?

O projeto que isenta pessoas que ganham até R$ 5.000 foi enviado ao Congresso Nacional nesta terça-feira (18). A expectativa do governo é que a nova faixa passe a valer no próximo ano. Lula e Haddad reuniram-se na manhã dessa segunda (17), no Palácio do Planalto, para discutir os últimos ajustes do texto. O Executivo tem afirmado que, para bancar o aumento da isenção, será criado um imposto progressivo de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 50 mil por mês.

A ideia inicial é apresentar os temas em conjunto, para que um compense o outro na questão arrecadatória. Há, inclusive, um acordo entre os Poderes Legislativo e Executivo para os projetos serem apreciados na condição de neutralidade, ou seja, sem perda ou ganho de arrecadação.

Mudanças no Imposto de Renda Luce Costa/Arte R7