Três apostas dividem o prêmio de R$ 102,6 milhões da Mega-Sena; veja os números As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 30/07/2024 - 21h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 21h38 )



Mega-Sena tem aposta simples de R$ 5 DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO - 17.07.2024

Três apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta terça-feira (30). Elas foram feitas em Ipatinga (MG), Varginha (MG) e a terceira pela internet, e vão dividir o prêmio de R$ 102,6 milhões pelo concurso 2755, o que vai dar R$ 34.222.694,19 para cada uma. O sorteio teve os seguintes números: 07 - 13 - 17 - 33 - 41 - 58.

Os cinco acertos tiveram 253 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 18.866,05 para cada. Já os quatro acertos registraram 13.415 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 508,29 cada.

Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio recebeu ainda um adicional, conforme regra da modalidade. O valor total, aplicado na poupança, rende R$ 540 mil no primeiro mês. Além disso, valor é suficiente para adquirir 200 carros de luxo, pagando R$ 500 mil em cada.

O próximo sorteio será na quinta-feira (1º), com o prêmio previsto de R$ 3,5 milhões.

O valor da aposta simples na Mega é de R$ 5. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal ou no aplicativo Loterias Caixa.

Os sorteios são realizados sempre a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.