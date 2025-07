CNU dos Professores: inscrições começam nesta segunda-feira O valor da taxa de inscrição é de R$ 85, para não isentos Educação|Da Agência Brasil 14/07/2025 - 09h27 (Atualizado em 14/07/2025 - 09h28 ) twitter

Ministério da Educação, por meio do Inep, aplicará a primeira edição da PND em 26 de outubro Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

As inscrições para a primeira edição da PND (Prova Nacional Docente) começam nesta segunda-feira (14), exclusivamente pelo Sistema PND, disponível no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O prazo termina no dia 25 deste mês.

💵 O valor da taxa de inscrição para o chamado CNU dos Professores é de R$ 85, para não isentos.

Nesta sexta-feira (11), o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que tem boas expectativas para o número de docentes interessados em participar da primeira edição da prova, que poderá ser usada em concursos e seleções estaduais e municipais em 2026 como etapa única ou complementar de entrada no magistério público.

🖥️ CLIQUE AQUI PARA FAZER A INSCRIÇÃO

O ministro destacou a adesão de mais de 80% dos estados à prova — apelidada de CNU dos Professores —, em 2025, e citou os objetivos da PND como parte da estratégia do Programa Mais Professores para o Brasil do governo federal.

“Vai ser um passo importante para reconhecer e melhorar a qualidade dos profissionais nas redes da educação básica brasileira e uniformizar e garantir que os municípios dos estados brasileiros possam ter critérios mais padronizados de seleção dos seus professores. Que esse exame possa ser uma etapa importante para os municípios”, afirmou Santana.

O valor da taxa ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em edital próprio. As redes públicas de ensino poderão optar por usar os resultados como mecanismo único ou complementar de seleção de professores da educação básica.

A iniciativa do Ministério da Educação (MEC) pretende estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores qualificados nas redes públicas de ensino de estados e municípios.

O MEC aponta que as seleções de professores para o magistério ocorrem, em média, a cada sete anos e meio nas redes municipais e a cada cinco anos nas estaduais.

