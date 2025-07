Governo define diretrizes para entrada de estrangeiros na COP30 em Belém Visto eletrônico será gratuito, permitirá múltiplas entradas no Brasil e terá validade até 31 de dezembro Brasília|Do R7, em Brasília 14/07/2025 - 07h43 (Atualizado em 14/07/2025 - 07h57 ) twitter

Visto eletrônico para COP30 terá validade até dezembro Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério das Relações Exteriores publicou, nesta segunda-feira (14), a portaria que estabelece as regras para concessão de vistos eletrônicos de cortesia a estrangeiros que participarão da COP30 (30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que será realizada em Belém (PA), de 6 a 21 de novembro de 2025.

O visto eletrônico será gratuito, permitirá múltiplas entradas no Brasil e terá validade até 31 de dezembro de 2025, com prazo de permanência de até 90 dias, sem possibilidade de prorrogação ou reemissão após o vencimento.

Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União, poderão solicitar o visto os nacionais de países membros da UNFCCC (Convenção do Clima da ONU) e pessoas apátridas que estejam devidamente credenciadas no evento. Os pedidos deverão ser feitos por meio de uma plataforma eletrônica disponibilizada pelo Itamaraty. O documento será enviado diretamente ao e-mail do solicitante, após aprovação.

Entre os documentos exigidos para a solicitação estão:

Documento de viagem válido (como passaporte comum, diplomático ou oficial);

Fotografia nos padrões exigidos pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI);

Comprovante de credenciamento emitido pela UNFCCC.

A portaria ressalta que familiares, acompanhantes e menores de 18 anos não estão incluídos no visto eletrônico de cortesia e deverão seguir o procedimento convencional nos postos consulares.

Além disso, os portadores do visto não poderão exercer atividade laboral no Brasil, e ficam isentos de taxas e emolumentos consulares. A emissão do visto eletrônico também não impede que o solicitante opte pelo visto físico, caso prefira o procedimento tradicional.

O governo brasileiro destaca que a concessão do visto não implica o reconhecimento de Estados, governos ou regimes por parte do país.

