Convocação da lista de espera do Fies 2025 começa nesta terça-feira Vagas serão preenchidas por candidatos que desistiram ou que não cumpriram requisitos da chamada regular Educação|Do R7, em Brasília 25/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 02h00 )

Convocação ocorre até 9 de abril Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A convocação da lista de espera do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para os candidatos que não foram selecionados na chamada regular começa nesta terça-feira (25), conforme o cronograma divulgado pelo Ministério de Educação. A seleção ocorre até 9 de abril e pode ser conferida pelo Portal único de Acesso ao Ensino Superior.

O Fies utiliza a lista de espera para preencher as vagas que não foram ocupadas na chamada regular, seja por desistência dos candidatos selecionados ou por não cumprimento dos requisitos para a contratação do financiamento. De acordo com a pasta, os participantes, deverão, obrigatoriamente, acompanhar sua eventual pré-seleção.

Os convocados pela lista de espera deverão complementar a inscrição no programa com informações sobre a contratação do financiamento, em até três dia úteis.

Depois de passar pela etapa, o candidato deve validar as informações declaradas no ato da inscrição, diretamente na instituição de ensino superior para a qual foi pré-selecionado. O prazo é de até cinco dias úteis.

