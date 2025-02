No cinema do Palácio da Alvorada, Lula vai assistir com ministros ‘Ainda Estou Aqui’ Presidente chamou integrantes do governo para exibição da obra nacional, que concorre em diversas categorias no Oscar 2025 Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 24/02/2025 - 10h08 (Atualizado em 24/02/2025 - 10h23 ) twitter

Lula, Janja e Fernanda Torres, protagonista no filme "Ainda Estou Aqui" Ricardo Stuckert/PR - 24.09.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar, às 20h desta segunda-feira (24), da exibição do filme “Ainda Estou Aqui”, no cinema do Palácio da Alvorada, em Brasília. De acordo com a assessoria de imprensa, os ministros do governo foram chamados para a sessão de cinema.

Lula participa, às 11h, da cerimônia de assinatura do contrato de navios da Transpetro pelo programa de renovação da frota naval do sistema Petrobras. A agenda será realizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Depois, o presidente embarca rumo a Brasília, onde a única agenda será a exibição do filme.

“Ainda Estou Aqui” é dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello. Na obra, Fernanda Torres interpreta a história real de Eunice Paiva, uma mulher que passa 40 anos buscando respostas e justiça após seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e nunca mais voltar.

O filme é baseado no livro homônimo, de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice. A expectativa agora é para o Oscar 2025, que ocorre no próximo domingo (2). Na premiação, a obra nacional concorre em três categorias: melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz.

No último final de semana, o escritor Marcelo Rubens Paiva foi agredido enquanto participava de um bloco de pré-Carnaval, em São Paulo. O Ministério da Cultura emitiu nota de solidariedade ao escritor no que chamou de “ataque covarde”. A nota destaca que o objetivo do carnaval é a diversão, o respeito mútuo e a ocupação da cidade de forma gratuita e acessível.

Globo de Ouro

No início de janeiro, Fernanda Torres venceu o prêmio de melhor atriz em filme de drama do Globo de Ouro de 2025. A vitória ocorreu no dia 5, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz brasileira superou Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.

Com a vitória do Globo de Ouro, Fernanda se tornou a primeira brasileira a vencer uma estatueta do prêmio, por sua atuação. Em seu discurso, a atriz agradeceu sua mãe, a também atriz Fernanda Montenegro, e celebrou a importância do longa.

Na ocasião, Lula parabenizou a atriz. “Um milhão de parabéns para você, querida”, começou o presidente. Ele ainda lembrou de Fernanda Montenegro, mãe da artista e primeira atriz indicada ao Globo de Ouro por uma atuação em drama. “Eu fico imaginando como a sua mãe ficou, o orgulho da filha querida. O Brasil merecia isso, você merecia isso, o Walter Salles [diretor do filme] merecia isso, o filme merecia”, completou.

