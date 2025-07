Enem 2025 registra recorde com mais de 4,8 milhões de participantes confirmados Número representa aumento significativo frente a 2022 e 2024, com destaque para concluintes da rede pública Educação|Do R7, em Brasília 24/07/2025 - 08h25 (Atualizado em 24/07/2025 - 08h25 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Enem 2025 registrou 4.811.338 participantes, um aumento de 38% em relação a 2022.

A inscrição automática para alunos da rede pública contribuiu para a alta de adesões.

Três milhões dos inscritos estão isentos de taxa de inscrição.

Provas ocorrerão em 9 e 16 de novembro, com exceções em localidades específicas devido à COP30. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Número de inscritos do Enem deste ano é 11,22% maior que o de 2024 Paulo Pinto/Agência Brasil - 10.11.2024

Ministério da Educação e Inep revelaram que 4.811.338 pessoas confirmaram presença na edição 2025 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Esse índice supera em 38% as inscrições de 2022 e em 11,22% as de 2024.

Esse aumento deve-se, em grande parte, à inscrição automática oferecida aos estudantes do 3º ano da rede pública. Foram pré-inscritos 1.915.634 jovens, dos quais 1.390.815 confirmaram participação — equivalente a 72,6% desse grupo.

Da soma total, 3.049.710 beneficiários estão isentos de taxa, enquanto 1.761.628 optaram pelo pagamento. A certificação do ensino médio voltou a ser oferecida em 2025, com 98.558 inscritos interessados no diploma ou proficiência parcial.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Principais destaques regionais:

‌



São Paulo lidera com 751.648 inscritos.

Minas Gerais figura em segundo lugar (464.994), seguida da Bahia (428.019)

As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro em todo o território nacional. Em Belém, Ananindeua e Marituba, os candidatos farão o exame em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP30.

Contexto e impacto social

O crescimento nas adesões reflete as políticas de inclusão promovidas pelo governo federal, como a inscrição automática e a reativação da certificação do ensino médio via Enem.

‌



Essas iniciativas estimulam a participação de alunos da rede pública, sobretudo os que possuem menor acesso a outros meios de qualificação.

Além disso, o exame segue como principal porta de acesso ao ensino superior por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies, bem como instrumento para vestibulares de instituições públicas e privadas, e também para universidades estrangeiras conveniadas.

