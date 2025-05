Enem 2025: edital é publicado com novidades; veja mudanças Inscrições começam na segunda-feira (26) e as provas vão ser aplicadas em 9 e 16 de novembro Educação|Thays Martins, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 23h01 (Atualizado em 23/05/2025 - 23h27 ) twitter

Provas serão em 9 e 16 de novembro José Cruz/Agência Brasil - 10/11/2024

O edital do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 foi publicado na noite desta sexta-feira (23) em edição extra do Diário Oficial da União. O documento oficializa as mudanças anunciadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na quinta-feira (22). As inscrições começam na segunda-feira (26) e as provas vão ser aplicadas em 9 e 16 de novembro.

A partir desta edição, o exame voltará a servir para certificar a conclusão do ensino médio. A prova não era usada dessa forma desde 2017. Outra mudança é uma pré-inscrição automática de todos os estudantes do 3° ano do ensino médio. Além disso, este ano três municípios do Pará terão uma data diferente de aplicação do Enem, devido à COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que ocorre em novembro em Belém.

Entenda as principais mudanças

Certificado de ensino médio

O exame poderá ser usado como certificação no caso de maiores de 18 anos que indicarem essa finalidade no momento da inscrição. Segundo o MEC (Ministério da Educação), o retorno da certificação pelo Enem não exclui o papel do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), que continuará a ser aplicado.

Inscrição pré-preenchida

Os estudantes que estão terminando o ensino médio em 2025 terão a inscrição pré-preenchida. Dessa forma, eles só precisará entrar no sistema para confirmar a inscrição e fazer a opção pela prova de línguas.

‌



Data diferente no Pará

Enquanto no resto do país as provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será em 30 de novembro e 7 de dezembro. A mudança é devido a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que ocorre em Belém entre 10 e 21 de novembro.

Como será o exame

O Enem é composto por quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

‌



No primeiro dia será a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e Ciências Humanas e suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia). A duração é de 5h30.

Já no segundo dia, são aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (química, física e biologia) e matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

‌



Reaplicação

Os participantes que forem afetados por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometido por uma das doenças infectocontagiosas citadas no edital na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de aplicação das provas poderá solicitar a reaplicação do exame. A data para fazer o pedido será de 17 a 21 de novembro. A reaplicação será em 16 e 17 de dezembro.

Veja o calendário

Inscrições: 26/5 a 6/6/2025

Pagamento da taxa de inscrição: 26/5 a 11/6/2025

Tratamento pelo nome social: 26/5 a 6/6/2025

Atendimento especializado:

Solicitação: 26/5 a 6/6/2025

Resultado: 13/6/2025

Recurso: 16/6 a 20/6/2025

Resultado do recurso: 27/6/2025

Aplicação: 9/11 e 16/11/2025

Aplicação em Belém (PA), Ananindeua (PA) e Marituba (PA): 30/11 e 7/12

