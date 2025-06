Enem 2025: veja o que mais cai na prova de linguagens e como se preparar melhor Candidatos vão encarar prova de língua portuguesa, literatura e artes no primeiro dia do exame Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prova de linguagens ocorre no primeiro dia de Enem Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os candidatos terão que encara a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, considerada uma das mais extensas e desafiadoras do exame.

Nela, são cobrados conteúdos como língua portuguesa, literatura, artes, com foco na interpretação de textos, análise crítica e leitura de diferentes gêneros discursivos.

O R7 conversou com o professor do Colégio PH Thiago Braga para apontar os temas mais recorrentes na prova de Linguagens do Enem.

Português

Braga explica que as questões de língua portuguesa são bastante interpretativas, e que o exame apresenta textos múltiplos para análise comparativa. Como exemplo, ele cita as charges, memes e gráficos.

‌



“O Enem privilegia questões que exigem compreensão global do texto, identificação de teses e argumentos, além da análise de recursos expressivos em diferentes contextos comunicativos”, afirma o professor.

Temas mais cobrados na prova:

‌



Gêneros textuais : narrativo, descritivo, dissertativo-argumentativo, expositivo e injuntivo

: narrativo, descritivo, dissertativo-argumentativo, expositivo e injuntivo Interpretação textual

Por onde começar a estudar

Para Braga, o estudante deve iniciar os estudos pela leitura, pois ela é a base da interpretação textual. Em seguida, é importante focar nos gêneros textuais, para compreender suas estruturas comunicativas, e só então avançar para os conteúdos de funções da linguagem e figuras de linguagem.

Além disso, ele destaca que a gramática contextualizada deve ser estudada de forma integrada, sempre associada ao aspecto semântico, e não isoladamente.

‌



“Os estudantes devem ler o enunciado antes do texto, grifar palavras-chave, identificar o gênero textual e evitar extrapolações. O exercício constante de leitura e de interpretação é um auxílio fantástico para o desenvolvimento dessa habilidade”, completou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Literatura

Segundo o especialista, as últimas edições do exame têm trazido uma média de 10 questões que englobam literatura de alguma forma. Para ele, o estudante não deve se limitar a decorar características isoladas da matéria. “O foco está na análise contextual e interpretação, não em decorar datas ou características isoladas”, ressalta.

O professor destaca que a literatura contemporânea é um dos temas mais recorrentes na prova, seguida pelo Modernismo. Em relação às escolas literárias, ele dá ênfase ao Romantismo e ao Realismo.

“O Modernismo divide-se em três gerações, sendo a terceira geração a mais cobrada, destacando-se autores como Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector.”

Autores cobrados nas provas

Braga também aconselha os candidatos estudarem outras figuras como Machado de Assis e Manuel Bandeira, por suas representatividades na literatura brasileira.

Além deles, ele destaca a importância de autores como Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Oswaldo de Andrade, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa.

“O conhecimento dessas obras clássicas proporciona compreensão profunda da cultura brasileira e desenvolve habilidades críticas essenciais para o sucesso nas provas.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Artes

Na prova de artes, os candidatos encontrarão questões que combinam textos introdutórios com reproduções de obras de arte, fotografias de instalações ou análises visuais.

O formato típico apresenta contexto histórico seguido de análise da obra ou movimento artístico, exigindo do participante a capacidade de relacionar arte com seu período de produção.

“O Enem privilegia a interpretação e análise crítica sobre memorização técnica. Os estudantes devem estar preparados para reconhecer diferentes funções da Arte e a produção dos artistas em seus diversos meios culturais”, afirma Braga.

Quais assuntos estudar

Segundo o professor, a arte contemporânea é o tipo de produção artística produzida a partir da segunda metade do século 20 até hoje e representa o conteúdo mais cobrado. A prova também aborda temas como produção artística brasileira, com destaque para artistas como Tarsila do Amaral e Portinari, artes visuais focando em elementos como cor, linha e forma, e movimentos artísticos como Barroco, Renascimento e Modernismo.

Braga ressalta que é fundamental estudar arte brasileira moderna e contemporânea, e compreender as vanguardas europeias e sua influência no Brasil. Além disso, é importante desenvolver capacidade de análise visual e saber relacionar as obras ao contexto histórico em que foram produzidas, considerando aspectos sociais e econômicos.

Redação

Para terminar o dia, os alunos precisam escrever uma redação de 30 linhas. A prova terá a duração de 5 horas e 30 minutos, e por isso, o Enem exige uma organização do tempo para conseguir escrever um bom texto e entregar o cartão de resposta. Este ano, as provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp