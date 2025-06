Matemática no Enem 2025: veja o que estudar e como usar bem o tempo de prova Composta por 45 questões, matemática é a área com o maior número de itens no exame; prova ocorre em 16 de novembro Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudantes devem se inscrever para o Enem até 6 de junho Arquivo/ Agência Brasil

A prova de matemática do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é composta por 45 questões, sendo a área com o maior número de itens no exame. Aplicada no segundo dia, em 16 de novembro, ela exige foco, estratégia e atenção redobrada dos candidatos.

Para ajudar, o R7 conversou com um especialista, que deu dicas sobre os conteúdos mais cobrados e estratégias eficientes para gerenciar o tempo durante a prova.

O professor do curso Universo Narrado Felipe Guisoli explica que o Enem tenta conectar a matemática ao mundo real. “Não é uma matemática enclausurada, mas uma que atravessa o cotidiano, que se mistura com economia, física, geografia e com o mundo.”

Para ele, os temas que aparecem com maior frequência nas últimas edições são:

‌



Porcentagem

Regra de três

Análise de gráficos

Estatística

Geometria espacial

Funções

Guisoli também destaca que as questões exigem mais do que saber fazer contas, elas demandam leitura atenta, interpretação e raciocínio lógico. Por isso, para uma boa preparação, é essencial que o estudante saiba identificar o que é relevante no enunciado e entender o que está sendo pedido.

“Muita gente erra porque pula direto para os números. Mas o segredo, muitas vezes, está nas palavras. O Enem não pergunta qual é a fórmula da área do trapézio, ele vai falar de uma plantação, de uma obra ou de uma situação real, e aí, vai exigir que você entenda o contexto e traduza isso em matemática”, explica.

‌



Por onde começar a estudar

Guisoli aconselha os candidatos a começarem por temas simples, mas que exigem raciocínio, como proporções, funções e porcentagem. “Com esses assuntos, você consegue resolver uma boa parte da prova. E, mais importante, eles te obrigam a pensar, a interpretar. Isso é o que o Enem mais cobra.”

Outra habilidade que tem sido valorizada no Enem é a busca por raciocinar com clareza, comenta o especialista.

‌



“Mais do que decorar fórmulas, o aluno precisa saber pensar matematicamente. Isso inclui estimar, comparar grandezas, fazer inferências com base em dados e, principalmente, decidir qual caminho faz mais sentido antes mesmo de pôr a mão no lápis para fazer contas. Por isso, recomendo que o estudante vá além da técnica e não fique preso a decorar o passo a passo de cada tipo de questão”, afirma Guisoli.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como se preparar para a prova

Para Guisoli, a preparação ideal combina com repertório e estratégia. O primeiro passo é construir uma base sólida, compreendendo conceitos fundamentais como o que é uma função, como funciona uma razão e por que usamos a média ponderada.

“Costumo dizer que o caminho mais curto é entender. Porque quem entende, não esquece. Quem entende, improvisa, adapta, transfere o raciocínio para outros problemas. Então, minha recomendação é, estude com profundidade. Não trate a matemática como um conjunto de receitas. Veja nela uma linguagem poderosa, capaz de descrever o mundo com clareza e beleza”, declara Guisoli.

Com a base construída, é a hora da prática. Nessa etapa, é importante que o participante resolva questões de outras edições para perceber os padrões, estilos de perguntas e formas recorrentes de cobrar certos conteúdos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Tempo de prova

Um dos principais desafios enfrentados pelos alunos nas questões de matemática é o gerenciamento do tempo. Isso ocorre porque algumas questões exigem mais atenção, raciocínio e, consequentemente, uma dedicação maior para serem resolvidas.

O professor aconselha que o estudante divida a prova em duas etapas.

Na primeira, resolva as questões que você sabe logo de cara. Pule as mais longas ou confusas. Isso evita o desgaste mental logo no início. Depois, com o que sobrou de tempo e energia, você volta nas difíceis com mais calma. (Felipe Guisoli)

Outra dica de Guisole é economizar o tempo com questões que não exigem uma conta completa. “Muitas vezes, dá para eliminar alternativas com uma boa leitura, uma estimativa ou até mesmo testando valores. Isso economiza um tempo precioso.”

Por fim, ele ressalta que o mais importante é simular a prova. “Treine com o tempo contado, como se fosse o dia real, faz muita diferença. Não é só sobre saber matemática, é sobre estar preparado para jogar com as regras do jogo”, destaca.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cronograma Enem 2025

Inscrições : até sexta-feira (6)

: até sexta-feira (6) Prazo para pagamento da taxa : até 11 de junho

: até 11 de junho Aplicação das provas : 9 e 16 de novembro

: 9 e 16 de novembro Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp