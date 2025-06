Da República Velha à geopolítica: o que estudar em ciências humanas para o Enem 2025 Segundo especialistas, as provas costumam abordar questões interdisciplinares e exigem interpretação por parte dos candidatos Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

Provas do Enem ocorrem em novembro José Cruz/Agência Brasil

No primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), além da avaliação de linguagens, os participantes realizam a prova de ciências humanas, que abrange conteúdos de história, geografia, filosofia e sociologia. Essa etapa do exame será realizada em 9 de novembro.

O R7 conversou com professores dessas disciplinas, que deram dicas de estudo e destacaram os principais temas cobrados em cada área.

História

Professor da Rio International School, Danilo Costa destaca que o Enem costuma trabalhar com a interdisciplinaridade, sendo raro encontrar questões totalmente isoladas por disciplina.

“Em geral, as perguntas da área de ciências humanas dialogam entre si e exigem do aluno tanto domínio de conteúdo quanto boa capacidade de interpretação. Muitas vezes, o próprio enunciado orienta para a resposta correta. Por isso, desenvolver um olhar atento e interpretativo pode tornar a resolução mais rápida, simples e eficaz”, explica.

Assuntos cobrados

Segundo ele, é importante que o aluno esteja atento a três momentos históricos principais:

Brasil Colônia: envolve temas como a chegada dos portugueses, o contato com os povos originários, o processo de colonização e os ciclos econômicos, especialmente os do açúcar e do ouro;

envolve temas como a chegada dos portugueses, o contato com os povos originários, o processo de colonização e os ciclos econômicos, especialmente os do açúcar e do ouro; Período Republicano: costuma abordar a República Velha, a Era Vargas e os governos paulistas; e

costuma abordar a República Velha, a Era Vargas e os governos paulistas; e História Moderna: com foco em assuntos como as Grandes Navegações, o Iluminismo e a colonização da América.

Além disso, Danilo ressalta que a Idade Contemporânea também merece atenção, com temas como Primeira e Segunda Guerras Mundiais, imperialismo e Guerra Fria, que frequentemente aparecem nas provas.

“Esses conteúdos ajudam a construir uma base sólida para quem quer se preparar com mais estratégia”, conclui.

Geografia

Na área de Geografia, o professor Marcello Sayão explica que a prova tem apresentado cada vez mais uma abordagem voltada para situações do cotidiano, explorando eventos e temas contemporâneos.

No entanto, ele destaca que a disciplina é uma das menos interpretativas, por exigir conhecimentos complementares de outras áreas.

Entre os tópicos mais recorrentes, estão: geopolítica, geografia agrária, espaço urbano, geologia e clima.

“Primeiramente, é importante que o aluno compreenda que, dentro da área de ciências humanas, a disciplina de geografia é uma das menos interpretativas. Isso porque ela exige conhecimentos complementares de outras áreas, como história, ciências sociais, biologia, ciências da natureza e até matemática. Essa característica torna o estudo da geografia mais desafiador e demanda uma boa base de conteúdos”, afirma Sayão.

Ainda segundo ele, não há uma fórmula única de estudo, mas uma combinação eficiente de leitura para aquisição de conhecimento e resolução de exercícios direcionados com base em provas anteriores.

Filosofia e sociologia

Os temas de sociologia são essenciais para analisar e desenvolver argumentos sobre os problemas do país. Entre os assuntos mais cobrados, estão: movimentos sociais, capitalismo, sociologia contemporânea e indústria cultural.

Na área filosófica, o professor Rafael Silva explica que os principais assuntos abordados na prova são voltados à filosofia clássica, como Sócrates, Platão e Aristóteles.

As duas disciplinas também podem fazer conexões com a redação e o conteúdo de história, e por isso os estudos para elas exigem organização. Rafael aconselha o candidato a fazer mapas mentais sobre os temas recorrentes.

Cronograma do Enem 2025

Inscrições : até sexta-feira (6);

: até sexta-feira (6); Prazo para pagamento da taxa : até 11 de junho;

: até 11 de junho; Aplicação das provas : 9 e 16 de novembro;

: 9 e 16 de novembro; Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

