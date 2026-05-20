Enem 2026: maratona ao vivo promete turbinar preparação com aulas diárias de especialistas Estudo Play aposta em uma preparação acelerada e estratégica para apoiar estudantes rumo ao Enem

Canal Estudo Play é referência em educação digital no Brasil divulgação

O canal Estudo Play, referência em educação digital no Brasil, aposta em um formato intensivo para ajudar estudantes a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Entre os destaques está a Maratona Enem, um programa com aulas ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 14h, reunindo professores especialistas de todas as áreas cobradas na prova.

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A programação é organizada ao longo da semana, garantindo uma preparação completa e equilibrada para os estudantes:

Segunda-feira: Redação e Linguagens, com foco em gramática, produção de texto e repertório sociocultural, além do podcast Estudo Play Talks

Redação e Linguagens, com foco em gramática, produção de texto e repertório sociocultural, além do podcast Terça-feira: Linguagens, incluindo inglês, língua portuguesa, literatura e artes

Linguagens, incluindo inglês, língua portuguesa, literatura e artes Quarta-feira: Ciências da Natureza e Matemática, com aulas de física, química, biologia e matemática

Ciências da Natureza e Matemática, com aulas de física, química, biologia e matemática Quinta-feira: Continuidade em Ciências da Natureza e Matemática, reforçando os principais conteúdos

Continuidade em Ciências da Natureza e Matemática, reforçando os principais conteúdos Sexta-feira: Ciências Humanas, com história, sociologia, geografia e filosofia

Outro diferencial é o Estudo Play Talks, podcast que amplia o debate sobre temas atuais e relevantes, conectando o conteúdo das aulas com o contexto exigido pelo Enem.

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A proposta do projeto vai além do ensino tradicional. A plataforma oferece trilhas personalizadas, simulados, correção de redações com apoio de inteligência artificial e acompanhamento de desempenho, permitindo que os alunos tenham uma preparação mais estratégica e eficiente.

Com mais de 2 milhões de usuários ativos e atuação em redes públicas de ensino em diversas regiões do país, o Estudo Play vem se consolidando como uma das principais edtechs brasileiras.

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A iniciativa reforça a importância de democratizar o acesso à educação de qualidade, utilizando tecnologia e conteúdo para alcançar estudantes em larga escala.

Assista agora às aulas da Maratona Enem no Canal Estudo Play

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