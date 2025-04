Governo federal divulga locais de trabalho para 370 aprovados no ‘Enem dos Concursos’ Vagas são destinadas para composição do quadro funcional do Ministério de Gestão e Inovação em Brasília e em mais sete estados Educação|Do R7, em Brasília 30/04/2025 - 14h11 (Atualizado em 30/04/2025 - 14h11 ) twitter

Maioria das oportunidades está concentrada em Brasília Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) publicou, nesta quarta-feira (30), a portaria que define os locais de trabalho de 370 candidatos aprovados na primeira edição do CNPU (Concurso Público Nacional Unificado). As vagas são destinadas a compor o quadro funcional da própria pasta no Distrito Federal e em outros estados.

Para Brasília, os destaques são para os cargos de engenheiro (68 vagas), economista (27), arquiteto (14) e técnico em Comunicação Social (10).

A portaria também prevê vagas em unidades regionais do MGI localizadas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Vagas e salários

A primeira edição do CPNU, realizada em 2024, ofereceu 6.640 vagas para cargos públicos de níveis superior, médio e técnico em 21 órgãos da administração federal. Os salários iniciais variam entre R$ 3.741,84 e R$ 22.921,71.

A ministra da pasta, Esther Dweck, anunciou nesta semana, a segunda edição do “Enem dos Concursos” com 3.352 vagas distribuídas entre 35 órgãos.

Diferente da edição anterior, neste ano, a seleção será dividida em duas fases: uma será a prova objetiva, que ocorrerá em 5 de outubro, e a prova discursiva, prevista para 7 de dezembro, destinada apenas aos candidatos habilitados. A divulgação do edital e a abertura das inscrições estão previstas para julho.

