Saúde nas Escolas: Com a maior adesão da história, programa teve aumento de 25% no DF Mais de 365 mil alunos do Distrito Federal, de 9 a 14 anos, foram vacinados na segunda quinzena de abril Brasília|Do R7 29/04/2025 - 16h41 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h41 )

Adesão ao programa no período de 2025/2026 aumentou 25% se comparado ao biênio anterior Tony Oliveira/Agência Brasília - 17.08.2021

Mais de 365 mil alunos do Distrito Federal , de 9 a 14 anos, foram vacinados na segunda quinzena de abril como parte do PSE (Programa Saúde nas Escolas). A adesão ao programa para o período de 2025/2026 teve um aumento de 25% se comparado ao biênio anterior, o que representa a maior da história.

Segundo dados da SES (Secretaria de Saúde), entre 10 e 22 de março, 1.764 doses de vacinas foram aplicadas nas escolas, sendo que 1.313 delas (74,4%) foram em crianças e adolescentes de até 18 anos. No total, 1.191 pessoas foram vacinadas — 852 crianças e adolescentes.

A coordenadora de atenção primária à saúde da SES-DF, Sandra Araújo, explica que a ação tem papel fundamental na ampliação da cobertura vacinal. “A vacinação nas escolas ocorre de maneira articulada entre equipes de saúde e educação, seguindo etapas que envolvem planejamento, mobilização familiar, execução e monitoramento dos resultados”, pontua.

A campanha de intensificação de atualização da caderneta de vacinação para estudantes vai continuar no Distrito Federal até novembro, sem meta específica.

Programa Saúde na Escola

O PSE foi instituído em 2007 e tem como objetivo estreitar os laços entre unidades de saúde e de educação, promovendo ações educativas. Segundo a SES, 632 escolas do Distrito Federal estão inscritos no programa.

