Inscrições para o Fies 2025 terminam nesta sexta (7); veja como se inscrever Neste ano, são ofertadas ao menos 112 mil vagas, distribuídas em dois processos seletivos, um em cada semestre Educação|Do R7 07/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 02h00 )

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas somente pela internet Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Estudantes que desejam participar do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), programa que concede financiamento em instituições privadas de ensino superior, têm até esta sexta-feira (7) para se inscrever. Neste ano, são ofertadas ao menos 112 mil vagas, distribuídas em dois processos seletivos, um para cada semestre de 2025. Além disso, o Fies Social reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e que estejam inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Para se inscrever no Fies, é necessário acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Para concorrer às vagas, é necessário ter prestado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em qualquer edição a partir de 2010, incluindo a mais recente.

O candidato também deve ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média aritmética das notas das cinco provas do exame, e a nota na prova de redação precisa ser superior a zero. A inscrição de quem declarou ter participado do Enem como “treineiro” é vedada.

Como se inscrever?

O candidato deve acessar o portal Acesso Único e fazer o login com a conta Gov.br. Ao entrar, o estudante deve preencher os campos com seus dados pessoais e clicar em “Gravar e avançar”. Para concorrer por meio das cotas, ele deve fazer a autodeclaração do perfil étnico-racial, a fim de concorrer às vagas reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência.

Também será necessário informar a escolaridade e declarar estar ciente dos dados fornecidos. Em seguida, o candidato deve escolher os três cursos desejados, selecionando o estado, município, curso e a instituição de ensino pretendidos. Será possível repetir essa ação mais duas vezes, estabelecendo a ordem de prioridade entre as opções escolhidas.

Depois, basta o candidato preencher seus dados financeiros e os da sua família, e, por fim, revisar todas as informações. Caso tudo esteja correto, é necessário confirmar a inscrição e, em seguida, salvar o comprovante de inscrição com a chave de segurança.

Como é feita a classificação?

A ordem de priorização das notas, no primeiro semestre de 2025, será:

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil; Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado; Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil; Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.

Quando sai o resultado?

O processo seletivo conta com uma chamada única e uma lista de espera. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 18 de fevereiro.

A partir dessa data, o candidato pré-selecionado poderá escolher apenas uma de suas opções de curso/turno/local de oferta/instituição de ensino superior, conforme o tipo de vaga e a modalidade de concorrência.

Os estudantes pré-selecionados deverão acessar o Fies Seleção para complementar sua inscrição entre os dias 19 e 21 de fevereiro.

Cronograma

Inscrições: 4 a 7 de fevereiro

4 a 7 de fevereiro Resultado da pré-seleção: 18 de fevereiro

18 de fevereiro Complementação da inscrição: 19 a 21 de fevereiro

19 a 21 de fevereiro Pré-seleção da lista de espera: 25 de fevereiro a 9 de abril

Como funciona a lista de espera?

Os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada regular participarão automaticamente da lista de espera, que seguirá a mesma ordem de classificação da chamada regular. Ela será utilizada para o preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas. O período de convocação por meio da lista de espera ocorrerá de 25 de fevereiro a 9 de abril.