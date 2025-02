Inscrições para o Prouni 2025 começam nesta sexta-feira; veja como concorrer a uma vaga Programa oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas Educação|Do R7, em Brasília 24/01/2025 - 00h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 00h00 ) twitter

Inscrições terminam em 28 de janeiro Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As inscrições do Prouni (Programa de Universidade para Todos) para o primeiro semestre de 2025 começam nesta sexta-feira (24) e vão até 28 de janeiro. A candidatura para o processo seletivo é gratuita e deve ser feita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação.

O programa oferta bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação em instituições privadas. Os estudantes têm duas oportunidades por ano para participar do processo seletivo.

Para participar do Prouni os candidatos precisam atender a pelo menos uma dos seguintes critérios:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

Ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Além disso, é necessário que o interessado tenha realizado a edição 2023 e/ou 2024 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ter tido uma pontuação maior que 450 pontos nas cinco provas e não ter zerado a redação.

‌



Resultado

De acordo com o edital, o resultado da primeira chamada regular ocorre em 4 de fevereiro, e a segunda no dia 28 do mesmo mês. Caso o candidato não tenha sido contemplado em nenhuma chamada, ele pode manifestar interesse pela lista de espera entre 26 e 27 de março.

Pé-de-Meia-Licenciaturas

Nesta edição do programa, os candidatos de cursos de licenciatura na modalidade presencial, podem receber apoio financeiro do Pé-de-Meia-Licenciaturas, programa lançado pelo governo federal para incentivar a formação de professores em todo o país.

‌



Ao todo, o estudante receberá mensalmente um valor de R$ 1.050 durante o período regular de integralização do curso. Desse total, ele poderá sacar R$ 700 a partir da data de pagamento da bolsa. Os outros R$ 350 serão depositados como poupança e poderão ser sacados após o recém-formado ingressar na rede pública de ensino da educação básica em até cinco anos após a conclusão do curso.

Veja cronograma do Prouni

Período de inscrição : 4 a 28 de janeiro

: 4 a 28 de janeiro Resultado 1ª chamada regular : 4 de fevereiro

: 4 de fevereiro Resultado 2ª chamada regular : 28 de fevreiro

: 28 de fevreiro Manifestação de interesse na lista de espera : 26 a 27 de fevreiro

: 26 a 27 de fevreiro Resultado da lista de espera: 1º de abril