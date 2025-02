Número de municípios com alta cobertura vacinal cresce no Brasil Em 2024, 2.408 municípios alcançaram a meta, um crescimento de mais de 180% Saúde|Do R7, em Brasília 23/01/2025 - 09h58 (Atualizado em 23/01/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Municípios com alta cobertura vacinal cresce no Brasil Tomaz Silva/Agência Brasil - Arquivo

Nos últimos dois anos, o Brasil registrou avanços na cobertura vacinal, especialmente entre os municípios que ultrapassaram a meta de 95% de imunização para as vacinas essenciais do calendário infantil. Um dos destaques foi a segunda dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Em 2024, 2.408 municípios alcançaram a meta, um crescimento de mais de 180% em comparação com os 855 municípios registrados em 2022.

A cobertura da primeira dose da tríplice viral também apresentou resultados positivos, atingindo 3.870 municípios em 2024, frente a 2.485 cidades em 2022. Segundo o Ministério da Saúde, esse aumento de 55,7% reflete o esforço conjunto da pasta e das administrações locais para ampliar o acesso à vacinação e fortalecer a proteção contra essas doenças.

O avanço também foi alto na vacinação contra poliomielite. O número de cidades que alcançaram a meta da VOP (Vacina Oral Poliomielite) passou de 1.466 em 2022 para 2.825 em 2024, um aumento de quase 93%. Em novembro de 2024, o Ministério da Saúde substituiu a VOP pela VIP (Vacina Inativada Poliomielite), injetável, visando tornar o esquema vacinal ainda mais seguro. O Brasil está há 34 anos sem casos de poliomielite, resultado da vacinação em massa.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a importância desses avanços. “Nosso objetivo sempre foi retomar e ampliar a cobertura vacinal. Fortalecemos o sistema de saúde e investimos na atenção primária para garantir que a vacina chegue a todos os brasileiros. Hoje, colhemos os frutos desse esforço conjunto”, afirmou.