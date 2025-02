Ministros do STF exaltam indicação do filme ‘Ainda estou aqui’ ao Oscar São três indicações: melhor filme, filme estrangeiro e melhor atriz; premiação está prevista para 2 de março Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 23/01/2025 - 13h10 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h03 ) twitter

São três indicações: melhor filme, filme estrangeiro e melhor atriz; premiação será 2 de março Reprodução/Internet/Feed TV - Arquivo de Televisão

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) exaltaram a indicação do filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” ao Oscar. Nesta quinta-feira (23), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de indicados ao Oscar. A premiação da 97ª edição está marcada para acontecer no dia 2 de março. O filme brasileiro concorre em três categorias: melhor filme estrangeiro, melhor filme e melhor atriz, com Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro.

‘Ainda Estou Aqui’ é dirigido por Walter Salles, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello. Na obra, Fernanda Torres interpreta a história real de Eunice Paiva, uma mulher que passa 40 anos buscando respostas e justiça após seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e nunca mais voltar. O filme é baseado no livro homônimo, de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice.

O ministro Gilmar Mendes afirmou que Eunice Paiva é símbolo da resistência democrática e que o período da ditarura não pode ser esquecido.

“Mulher corajosa e dedicada que tive a honra de ter ao lado no Conselho da Fundação Petrônio Portella, durante o governo do presidente José Sarney. Revê-la nas telas em ‘Ainda Estou Aqui’, com a atuação premiada de Fernanda Torres, é lembrete para nunca nos esquecermos dos arbítrios da ditadura. A indicação do filme ao Oscar é mais que uma vitória do trabalho de Fernanda, Selton Mello e Walter Salles. É uma conquista da história e da cultura brasileira. Viva!”, disse.

Já o ministro Flávio Dino citou o “extraordinário êxito” de Marcelo Rubens Paiva, Walter Salles, Fernanda Torres e centenas de profissionais da Cultura.

“Vitória que faz lembrar a importância da efetividade da Constituição Federal Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”, citou.

O presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, parabenizou o elenco e afirmou que “graças a esse filme, o Brasil está revisitando sua história com poesia e qualidade artística”.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para comentar a lista de indicações ao Oscar de 2025.

“A turma de ‘Ainda Estou Aqui’ já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, MELHOR FILME. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles”, escreveu Lula.

A conta do governo do Brasil nas redes sociais também comemorou a indicação. “É o Brasil demais! Fernanda Torres indicada ao Oscar de Melhor Atriz, o filme “Ainda Estou Aqui” indicado como Melhor Filme Estrangeiro e também como Melhor Filme! Três indicações históricas e um país em festa. Pode comemorar: nosso cinema está entre os melhores do mundo”.