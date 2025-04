Inscrições para vagas remanescentes do Fies 2025 começam nesta terça-feira Oportunidades contemplam estudantes que não conseguiram vaga nas etapas regulares do programa Educação|Do R7, em Brasília 22/04/2025 - 14h36 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h38 ) twitter

Resultado será divulgado em 6 de maio José Cruz/Agência Brasil

Os estudantes interessados nas vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para o primeiro semestre de 2025 podem se inscrever no programa a partir desta terça-feira (22) até 29 de abril, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O resultado será divulgado em 6 de maio.

As vagas remanescentes são destinadas aos estudantes que tenham condições de atingir a frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre letivo de 2025 na opção de curso, turno e local de oferta para os quais se inscreveram.

Quem pode se inscrever

Ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010, com nota no exame válida até o momento anterior à abertura das inscrições;

Ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero;

Não ter participado no referido Exame como “treineiro”;

Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos;

Possuir, obrigatoriamente, condições de atingir a frequência mínima exigida para o semestre letivo referente ao primeiro semestre de 2025, no curso, turno e local de oferta da instituição de ensino superior para o qual se inscrever.

De acordo com o edital, 50% das vagas serão reservadas para os candidatos com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e os inscritos no CadÚnico.

Após o resultado os candidatos pré-selecionados deverão se apresentar à CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) da instituição de ensino superior nos dias 7 e 8 de maio, para comprovação das informações.

