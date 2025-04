Lula adia agendas no Norte desta semana Presidente deve embarcar para Europa na próxima quinta; funeral do papa deve ocorrer no sábado Brasília|Ana Isabel Mansur e Edis Henrique Peres, do R7 em Brasília 22/04/2025 - 11h44 (Atualizado em 22/04/2025 - 12h20 ) twitter

Lula adia viagem ao Norte para ir à Itália Ricardo Stuckert/Presidência da República - 23.4.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou as agendas que teria na Região Norte no fim desta semana para participar do velório do papa Francisco, em Roma, na Itália. O petista iria a Porto Velho (RO) na quinta-feira (24) e a Parauapebas (PA) na sexta (25).

Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social da presidência), as novas datas das viagens ainda serão definidas. A expectativa é que Lula embarque para a Europa na quinta e fique no continente até sábado (26), dia do velório.

O papa Francisco morreu aos 88 anos na madrugada dessa segunda (21), de insuficiência cardíaca e AVC (acidente vascular cerebral). Lula decretou luto oficial de sete dias no Brasil, em homenagem ao sacerdote.

O presidente confirmou a ida à despedida na noite dessa segunda. Ele vai ao velório do argentino acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. A lista completa da comitiva da viagem deve ser divulgada nesta terça.

O petista e o papa encontraram-se oficialmente em, ao menos, três ocasiões. A última delas foi durante a Cúpula do G7, grupo que reúne as sete maiores economias globais, na região de Apúlia, no sul da Itália.

Homenagem

Em vídeo divulgado na noite desta segunda, Lula voltou a lamentar a morte de Francisco. O petista relembrou a atuação do pontífice em defesa dos direitos humanos e no combate às mudanças climáticas.

“Francisco foi o papa do acolhimento e, por isso, acordamos hoje um pouco órfãos do seu afeto, que era livre de preconceitos e julgamentos, num mundo que sofre com a discriminação e a intolerância. Para Francisco, somos todos irmãos, criados para amarmos uns aos outros. E, por sermos todos irmãos, não há razão para tanta discórdia, ódio, guerras e desigualdade no mundo. Francisco foi o papa de todos, mas, principalmente, dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono”, lamentou o petista.

Trajetória do pontífice

Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Argentina, foi o 266º pontífice da Igreja Católica e o primeiro papa de origem latino-americana.

Antes de ingressar no sacerdócio, estudou química e trabalhou como técnico na área. Entrou para a Companhia de Jesus em 1958 e foi ordenado padre em 1969. Ao longo dos anos, assumiu diferentes funções na Igreja, tornando-se arcebispo de Buenos Aires em 1998 e cardeal em 2001.

Em 13 de março de 2013, foi eleito para suceder o papa Bento 16.

Durante o papado, Francisco lidou com escândalos da Igreja Católica. Centenas de vítimas em todos os continentes denunciaram abusos sexuais de padres, bispos e funcionários ligados à instituição.

O papa chegou a se desculpar publicamente pelos crimes, mas muitos casos permanecem encobertos e sem investigação ou julgamento.

