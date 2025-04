PGR reitera denúncia e pede que acusados do ‘núcleo 2’ virem réus por tentativa de golpe Procurador detalhou as condutas atribuídas individualmente a cada denunciado, reforçando que todos sabiam e participaram das ações Brasília|Victoria Lacerda e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 22/04/2025 - 10h29 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h32 ) twitter

Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 2 Rosinei Coutinho/STF - 22/04/2025

Durante o julgamento da denúncia contra os seis acusados de integrar o chamado “núcleo 2” da tentativa de golpe de estado, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, reforçou nesta terça-feira (22) o pedido para que todos os denunciados se tornem réus e respondam formalmente a uma ação penal no STF (Supremo Tribunal Federal).

“Os denunciados ocupavam posições profissionais relevantes ao tempo do desenvolvimento do processo de abolição violenta do estado democrático de direito e de deposição do governo legitimamente constituído. Cada qual gerenciou ações da organização criminosa”, acusou Gonet.

A manifestação ocorreu na sessão da Primeira Turma, que julga a continuidade do processo contra:

Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal;

Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor da Presidência;

Marília Ferreira de Alencar, delegada da PF e ex-diretora da SSP-DF;

Mário Fernandes, general da reserva e ex-secretário-executivo da Presidência;

Filipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro;

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF.

Segundo Gonet, os fatos apresentados pela denúncia já haviam sido analisados em março, quando o STF aceitou a acusação contra o “núcleo 1” — grupo de sete aliados próximos de Jair Bolsonaro, incluindo generais, ex-ministros e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.

“A narrativa dos fatos — tida pela Turma como suficiente para ensejar a abertura do processo penal — é a mesma destes autos”, declarou Gonet.

Papéis dos acusados no plano golpista

O procurador detalhou as condutas atribuídas individualmente a cada denunciado, reforçando que todos sabiam e participaram das ações que, segundo a PGR, buscavam abolir violentamente o Estado Democrático de Direito:

Silvinei Vasques, Marília Alencar e Fernando Oliveira teriam coordenado o uso das forças policiais para tentar sustentar a permanência ilegítima de Bolsonaro no poder;

Mário Fernandes e Marcelo Câmara teriam atuado no monitoramento e tentativa de neutralização violenta de autoridades públicas, além de manter interlocução com grupos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro;

Filipe Martins teria redigido e apresentado ao então presidente um decreto golpista, com medidas excepcionais que serviriam como base legal para o golpe.

A PGR acusa os denunciados de:

Liderança de organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado ao patrimônio da União;

Deterioração de patrimônio tombado.

Expectativa de novos réus

Caso os ministros da Primeira Turma acompanhem o parecer da PGR, os seis acusados do núcleo 2 se juntarão aos sete do núcleo 1 já tornados réus pelo Supremo, totalizando 14 processados por envolvimento na trama golpista.

A sessão continua ao longo desta terça-feira e pode se estender até quarta (23), quando será concluído o julgamento da denúncia.

