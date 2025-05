INSS se junta à 2ª edição do ‘Enem dos Concursos’ e total de vagas sobe para 3.652 Com adesão, serão incluídas 300 vagas para cargo de analista do seguro social; primeira prova está prevista para outubro Educação|Do R7, em Brasília 20/05/2025 - 14h43 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h22 ) twitter

Candidatos do CNU aguardam publicação do edital, prevista para julho Paulo Pinto/Agência Brasil

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aderiu à segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos Concursos”, elevando a oferta total para 3.652 vagas.

Com a inclusão do órgão, houve um acréscimo de 300 vagas para o cargo de analista do seguro social.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos confirmou a informação nesta terça-feira (20).

A segunda edição do exame foi anunciada no fim de abril pela ministra Esther Dweck e ocorrerá em duas fases. A primeira etapa será a composta de prova escrita, marcada para 5 de outubro.

‌



Já a prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro, apenas para os candidatos habilitados.





‌



Além do ingresso do INSS entre as instituições participantes, a seleção terá vagas para as novas carreiras transversais do governo federal para analista técnico de justiça e defesa e analista técnico de desenvolvimento socioeconômico.

As carreiras transversais são aquelas em que profissionais podem ser alocados em diferentes órgãos públicos da administração pública.

‌



A divulgação do edital e a abertura das inscrições estão previstas para julho.

Mudanças no edital

Diferente da edição anterior, que contava com oito blocos temáticos separados conforme as áreas das vagas autorizadas para cada órgão, desta vez o edital terá nove blocos temáticos.

Outra mudança está no fim do sistema de identificação por “bolinha” no cartão-resposta, utilizado na primeira edição. Nesta nova etapa, será utilizado o código de barras no cartão-resposta para identificar automaticamente o candidato.

Com a nova tecnologia, cada caderno de questões virá com um código único, que identifica o candidato sem revelar seus dados pessoais aos corretores das provas. O anonimato em processos de seleção tem o objetivo de garantir a imparcialidade e a justiça.

A alteração foi adotada após diversos candidatos relatarem que não marcaram o tipo de gabarito na prova que ocorreu em agosto de 2024 ou que deixaram de transcrever a frase no cartão-resposta.

Cronograma previsto

Edital e inscrições : julho de 2025

: julho de 2025 Prova objetiva : 5 de outubro de 2025

: 5 de outubro de 2025 Prova discursiva (2ª fase ): 7 de dezembro de 2025

): 7 de dezembro de 2025 Resultado: fevereiro de 2026

