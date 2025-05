Anvisa proíbe comercialização e uso de duas marcas de azeites; saiba quais são elas Medida inclui apreensão e veto à produção e venda após irregularidades em rotulagem e registro fiscal Brasília|Do R7, em Brasília 20/05/2025 - 13h12 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h07 ) twitter

Ministério da Agricultura denunciou os azeites como "origem desconhecida ou ignorada" Imagem de gugacurado por Pixabay

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão e proibiu a fabricação, importação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos azeites de oliva das marcas Alonso e Quintas D’Oliveira.

O Diário Oficial da União trouxe a resolução publicada nesta terça-feira (20).

Segundo o texto, os produtos apresentam origem desconhecida e utilizam, nas rotulagens, o nome da empresa Comércio de Gêneros Alimentícios Cotinga Ltda., com CNPJ inexistente nos registros da Receita Federal.

A medida foi adotada após denúncia encaminhada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), e baseia-se em infrações ao Decreto-Lei nº 986/1969 e à Resolução RDC nº 727/2022. Também se ampara na Lei nº 9.782/1999, que rege as competências da Anvisa.

Todos os lotes estão abrangidos pela decisão. A resolução entrou em vigor com a publicação no Diário Oficial da União, com efeito imediato.

A reportagem entrou em contato com a Cotinga por e-mail e aguarda resposta.

