Concurso Nacional Unificado terá 3.352 vagas e inscrições começam em julho

Esther Dweck anunciou mudanças para nova edição do CNPU Valter Campanato/Agência Brasil - 12/01/2023

A ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, anunciou nesta segunda-feira (28) que a segunda edição do “Enem dos Concursos” ofertará 3.352 vagas distribuídas entre 35 órgãos.

Além disso, o processo seletivo será dividido em duas fases, uma será a prova objetiva, que ocorrerá em 5 de outubro, e a prova discursiva, prevista para 7 de dezembro, destinada apenas aos candidatos habilitados.

A divulgação do edital e a abertura das inscrições estão previstas para julho.

A segunda edição do CNPU (Concurso Nacional Público Unificado) também contará com a inclusão das carreiras transversais de Analista Técnico de Justiça e Defesa e de Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico. Ambas serão ofertadas em órgãos da administração pública federal e exigirão nível superior.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

