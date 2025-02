MEC destina R$ 35,2 mi adicionais para transporte escolar por barcos na região Norte Transporte aquaviário é fundamental em áreas onde o acesso terrestre é inviável devido à falta de infraestrutura rodoviária Educação|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 07h36 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h03 ) twitter

Repasse foi feito pelo Ministério da Educação Tomaz Silva/Arquivo Agência Brasil/Arquivo

O MEC (Ministério da Educação), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, liberou um repasse adicional de R$ 35,2 milhões para reforçar o transporte escolar aquaviário no Brasil. A medida, anunciada no final de 2024, tem como objetivo atender alunos de áreas de difícil acesso, especialmente nos estados da região Norte, como Pará, Amazonas, Acre e Amapá.

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, a iniciativa busca promover equidade no transporte escolar, assegurando que crianças e jovens que dependem de embarcações para chegar às escolas tenham condições seguras e adequadas.

“Estamos atendendo estudantes de regiões geograficamente mais complexas, com muitos rios, e garantindo transporte de qualidade para que possam frequentar a escola, principalmente na região Norte”, destacou.

Os valores foram repassados pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e já estão disponíveis para os entes federativos. Os estados da região Norte receberam a maior parte dos recursos:

Pará: R$ 18,7 milhões

R$ 18,7 milhões Amazonas: R$ 9,3 milhões

R$ 9,3 milhões Acre: R$ 2,2 milhões

R$ 2,2 milhões Amapá: R$ 876 mil

O transporte aquaviário é fundamental em áreas onde o acesso terrestre é inviável devido à falta de infraestrutura rodoviária. No entanto, essa modalidade enfrenta desafios, como os altos custos de manutenção das embarcações, condições precárias das vias aquáticas e dificuldades causadas pela sazonalidade climática.

O aumento no repasse é essencial para garantir a continuidade do transporte escolar aquaviário e melhorar a qualidade do serviço, especialmente em estados como Pará e Amazonas, que possuem redes extensas de transporte escolar por rios.