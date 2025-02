Educação do DF divulga resultado das inscrições nos centros interescolares de línguas Estudantes da rede pública e comunidade geral devem ficar atentos aos prazos de matrículas; veja documentos necessários Brasília|Do R7, em Brasília 20/01/2025 - 11h49 (Atualizado em 20/01/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resultados são divulgados nesta segunda-feira André Amendoeira/SEEDF - arq

A Secretaria de Educação do Distrito Federal divulga nesta segunda-feira (20) os resultados das inscrições para vagas nos CILs (Centros Interescolares de Línguas). Os estudantes da rede pública de ensino contemplados podem se matricular ainda nesta segunda, com prazo final até sexta-feira (24). Os cursos oferecidos incluem inglês, espanhol, francês e japonês.

As vagas nos 17 CILs do DF são destinadas a estudantes da rede pública, alunos de colégios militares e à comunidade em geral, a partir do 6º ano do ensino fundamental (veja contemplados). Para os estudantes dos colégios militares, os resultados serão divulgados em 3 de fevereiro, com matrículas abertas entre 3 e 10 do mesmo mês.

Já a comunidade em geral terá a lista liberada no dia 19, com matrículas disponíveis em 20 e 21 de fevereiro.

Confira a documentação necessária para matrícula:

Original e cópia de Certidão de Nascimento ou RG do estudante

CPF do estudante

RG e CPF do responsável legal (caso o estudante seja menor de idade)

Duas fotos 3×4

Comprovante de residência ou declaração, conforme a lei distrital nº 4.225/2008

Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH (lei distrital nº 4.379/2009)

Carteira de Vacinação atualizada (lei distrital nº 6.345/2019)

Declaração de escolaridade.