Novo painel facilita o monitoramento da educação por estado e município Ferramenta é inédita e promete facilitar o acompanhamento de políticas públicas educacionais com base em dados abertos Educação|Do R7, em Brasília 07/08/2025 - 13h22 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h22 )

Ferramenta foi lançada durante evento em Brasília

O Painel da Educação, uma plataforma interativa lançada pela Associação De Olho no Material Escolar reúne dados educacionais de todo o país e permite o acompanhamento de indicadores por município e estado.

O lançamento ocorreu na quinta-feira (7), em Brasília, durante o Encontro Nacional sobre Governança Educacional, com a presença de autoridades do TCU (Tribunal de Contas da União), representantes da sociedade civil e especialistas da área.

A proposta da nova ferramenta é facilitar o monitoramento de políticas públicas, ampliar a transparência na gestão da educação e fomentar decisões baseadas em evidências.

A plataforma é gratuita, pública e online, com navegação intuitiva e possibilidade de gerar relatórios personalizados.

Com base em dados de fontes nacionais e internacionais — como o Censo Escolar, o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e o Pisa —, o Painel da Educação permite segmentações por ano, região, rede de ensino e outros recortes.

O objetivo é oferecer uma visão clara dos avanços e desafios enfrentados por cada localidade, além de acompanhar o orçamento destinado à área.

“O Brasil ainda carece de metas claras e acompanhamento constante na educação. A ferramenta surge para fortalecer a governança e facilitar o acesso à informação por parte de gestores, famílias, imprensa e sociedade civil”, afirmou Leticia Jacintho, presidente da associação responsável pela iniciativa.

Durante o evento, foram realizados debates sobre a participação do setor produtivo na governança educacional e os riscos relacionados ao Projeto de Lei Complementar 235/2019, que propõe a criação do SNE (Sistema Nacional de Educação).

Também foi apresentado um balanço das emendas sugeridas ao novo PNE (Plano Nacional de Educação), atualmente em discussão no Congresso.

