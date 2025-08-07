Logo R7.com
Isenção de IPI impulsiona vendas de carros sustentáveis

Aumento está relacionado ao programa Carro Sustentável do governo federal, que isenta o imposto para veículos que atendem critérios de sustentabilidade

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Venda de veículos populares menos poluentes cresceu 13% em julho, segundo a Fenabrave.
  • Aumento nas vendas está ligado ao programa "Carro Sustentável", que isenta IPI para veículos com critérios de sustentabilidade.
  • Veículos devem emitir até 83 gramas de CO2 e ter reciclagem acima de 80% para se qualificar.
  • Nova política também introduzirá IPEI, beneficiando veículos eletrificados e penalizando os movidos a combustíveis fósseis.

 

A venda de veículos populares menos poluentes cresceu 13% em julho, segundo a Fenabrave. Esse aumento está relacionado ao programa “Carro Sustentável” do governo federal, que isenta o IPI para veículos que atendem critérios específicos de sustentabilidade.

Milad Kalume Neto, consultor automobilístico, explicou que para se qualificar ao programa, os veículos devem emitir até 83 gramas de dióxido de carbono, ter reciclabilidade acima de 80%, e serem parcialmente fabricados no Brasil. Após o anúncio do programa, houve um crescimento significativo nas vendas na segunda quinzena do mês.

A nova política também introduzirá um imposto que beneficiará veículos com eletrificação e penalizará aqueles movidos a combustíveis fósseis. Critérios como eficiência energética e grau de reciclabilidade serão considerados na determinação do imposto, diferenciando entre carros de passeio e comerciais leves.

