Áreas dominadas por facções têm menor índice de educação no Rio de Janeiro
Estudo revela atraso de seis meses em áreas controladas por milícias e tráfico
RESUMO DA NOTÍCIA
A pesquisa “Educação Sob Cerco” destaca os prejuízos causados por grupos armados no desempenho escolar dos jovens no Rio de Janeiro. Segundo o estudo de 2019, alunos em áreas controladas por milícias e tráfico têm um atraso de seis meses no aprendizado em comparação com aqueles em regiões não dominadas.
Os dados mostram uma queda significativa na proficiência matemática dos alunos do 9º ano nas áreas afetadas. Em regiões metropolitanas sob influência de milícias, a pontuação cai em média 5,4 pontos; onde há presença do tráfico, a queda é de 3,1 pontos. No centro do Rio, esses números são ainda mais preocupantes, com diminuições de até 6,1 pontos em áreas dominadas por milícias e de 1,4 ponto onde o tráfico prevalece.
O abandono escolar também é alarmante nessas regiões. Na área metropolitana, a taxa chega a 7,9% nas zonas sob controle das milícias e a 7,5% nas influenciadas pelo tráfico. Na capital, esses índices aumentam para 10,9% e 12,5%, respectivamente.
O estudo enfatiza a necessidade urgente de políticas públicas eficazes para mitigar esses impactos negativos na educação e garantir que a violência não continue afastando estudantes das salas de aula.
