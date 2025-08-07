Áreas dominadas por facções têm menor índice de educação no Rio de Janeiro Estudo revela atraso de seis meses em áreas controladas por milícias e tráfico News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 11h51 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h51 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A pesquisa "Educação Sob Cerco" revela impacto negativo dos grupos armados na educação no Rio de Janeiro.

Alunos em áreas controladas por milícias e tráfico enfrentam atraso de seis meses no aprendizado.

Queda significativa na proficiência matemática: média de 5,4 pontos nas milícias e 3,1 pontos no tráfico.

Taxas alarmantes de abandono escolar: até 12,5% na capital sob influência do tráfico.

A pesquisa “Educação Sob Cerco” destaca os prejuízos causados por grupos armados no desempenho escolar dos jovens no Rio de Janeiro. Segundo o estudo de 2019, alunos em áreas controladas por milícias e tráfico têm um atraso de seis meses no aprendizado em comparação com aqueles em regiões não dominadas.

Os dados mostram uma queda significativa na proficiência matemática dos alunos do 9º ano nas áreas afetadas. Em regiões metropolitanas sob influência de milícias, a pontuação cai em média 5,4 pontos; onde há presença do tráfico, a queda é de 3,1 pontos. No centro do Rio, esses números são ainda mais preocupantes, com diminuições de até 6,1 pontos em áreas dominadas por milícias e de 1,4 ponto onde o tráfico prevalece.

O abandono escolar também é alarmante nessas regiões. Na área metropolitana, a taxa chega a 7,9% nas zonas sob controle das milícias e a 7,5% nas influenciadas pelo tráfico. Na capital, esses índices aumentam para 10,9% e 12,5%, respectivamente.

O estudo enfatiza a necessidade urgente de políticas públicas eficazes para mitigar esses impactos negativos na educação e garantir que a violência não continue afastando estudantes das salas de aula.

