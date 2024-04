Período para pedir isenção da taxa do Enem 2024 começa na próxima segunda-feira Alunos do último ano do ensino médio podem pedir benefício; prazo vai até 26 de abril e também vale para justificativas de ausência em 2023

Prazo encerra em 26 de abril (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) começa na próxima segunda-feira (15). O recurso é oferecido apenas para estudantes do último ano do ensino médio público , para quem fez todo segundo grau em rede pública ou como bolsista integral em escola privada e pessoas cadastradas no CadÚnico . O prazo se estende até 26 de abril e também vale para as justificativas de ausência na edição de 2023.

A isenção de taxa no Enem é um recurso para que pessoas sem condições financeiras de pagar a inscrição não sejam impedidas de fazer a prova por isso. Os interessados devem pedir o benefício no site do Inep, na “ Página do Participante ”. Quem teve o pedido de isenção aceito no Enem 2023, mas faltou à prova, precisa justificar a ausência na mesma plataforma para ter direito a isenção novamente.

A última edição contou com 3,9 milhões de inscritos na primeira etapa. Segundo o Inep, houve a abstenção de 28,1% dos candidatos (números superior a um em cada quatro estudantes que não compareceram ao local de prova).

Cronograma

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: de 15 a 26 de abril

Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 13 de maio

Período de recursos: de 13 a 17 de maio

Resultado dos recursos: 24 de maio





