Prouni passa a permitir acúmulo de bolsas estudantis na formação de professores Nova regra autoriza combinação da Bolsa Permanência com outros auxílios voltados à licenciatura Educação|Luiza Marinho *, do R7, em Brasília 06/06/2025 - 14h30 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h31 )

Decisão foi divulgada nesta quinta-feira (5)

O MEC (Ministério da Educação) publicou nesta quinta-feira (5) uma nova norma que amplia as possibilidades de acúmulo de bolsas e auxílios financeiros para estudantes de cursos de licenciatura.

A medida, que atualiza as regras do Prouni (Programa Universidade para Todos), tem como objetivo incentivar a formação de professores e facilitar a permanência dos alunos em cursos de graduação, especialmente em tempo integral.

A mudança foi oficializada pela Sesu (Secretaria de Educação Superior). Com ela, estudantes bolsistas do Prouni que também são beneficiários do PBP Prouni (Programa Bolsa Permanência) passam a poder acumular esse auxílio com outros incentivos federais voltados à formação docente, como o Pé-de-Meia Licenciaturas — programa criado neste ano pelo MEC.

Além disso, o texto autoriza o acúmulo do Bolsa Permanência com bolsas ou auxílios acadêmicos oferecidos diretamente pelas instituições de ensino superior.

‌



Para Adilson Santana de Carvalho, diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do MEC, a iniciativa atende a uma demanda urgente da sociedade. “Precisamos de mais professores e com melhor formação. A portaria de hoje aponta para esse horizonte”, afirmou.

Mais apoio financeiro

Atualmente, o Bolsa Permanência Prouni concede R$ 700 mensais a estudantes com bolsas integrais do programa, desde que tenham renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. O valor é destinado a cobrir custos como transporte, alimentação e material didático.

‌



Já o Pé-de-Meia Licenciaturas oferece R$ 1.050 por mês aos estudantes que obtiverem média igual ou superior a 650 pontos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Deste total, R$ 700 são de saque imediato e R$ 350 vão para uma poupança. O valor acumulado nessa poupança poderá ser retirado após a conclusão do curso, desde que o bolsista ingresse em uma rede pública de ensino para dar aulas no prazo de até cinco anos. O incentivo faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil.

*Sob supervisão de Bruna Lima

