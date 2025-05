MEC anuncia recomposição de R$400 milhões no orçamento dos institutos e universidades federais Ministério da Educação também prevê liberar outros R$ 300 milhões nos próximos dois dias para universidades; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 12h31 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anuncio foi feito pelo ministro após reunião com reitores Marcelo Camargo/Agência Brasil - arquivo

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou, na manhã desta terça-feira (27), que a pasta vai recompor R$ 400 milhões no orçamento das universidades e institutos federais. O montante havia sido cortado da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 ao passar pelo Congresso.

Além disso, o MEC deve liberar, nos próximos dois dias, R$ 300 milhões que estavam retidos devido ao decreto que alterou os critérios de repasse do governo, reduzindo a liberação mensal de 1/12 avos para 1/18 do orçamento anual (entenda abaixo).

As medidas foram informadas após reunião do ministro da Educação com reitores das universidades federais no Palácio do Planalto, em Brasília. Também participou da reunião o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Anunciamos hoje que vamos, nos próximos 2 dias, recuperar todo o financeiro [das universidades e institutos federais], porque com o decreto que incluía as universidades federais na divisão do orçamento de 1/12 para 1/18 avos, ficou retido algo em torno de 300 milhões das universidades federais. Então isso será regularizado nos próximos 2 dias e será feito a transferência desse recurso para normalizar a situação”, disse Camilo.

‌



O ministro acrescento que a partir de agora as instituições federais ficam isentas de cumprir a regra do decreto da divisão orçamentária em 1/18 avos, e voltam a medida de 1/12 avos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp