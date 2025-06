Alcolumbre apoia aumento no número de deputados e nega impacto de gastos do Congresso Presidente do Senado disse que vai se empenhar para aprovar versão enviada pela Câmara Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 14h30 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h45 ) twitter

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu votação de aumento de deputados Renato Araújo/Câmara dos Deputados - 05.06.2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou nesta quinta-feira (5) apoio à proposta para aumentar o número de deputados federais e negou que a criação de novas 18 cadeiras tenha um impacto nos gastos do Congresso.

“Minha vontade, eu estou externando isso agora, é nós deliberarmos o projeto montado pela Câmara. O mais adequado diante da decisão judicial fazer a ampliação desses estados”, disse. “Foi feita uma avaliação de despesas, isso não acarretará nenhum aumento”, complementou.

Projeções feitas pela Câmara durante análise do projeto apontaram para os gastos anuais de R$ 64 milhões com o aumento de deputados, de 513 para 531. O presidente do Senado, no entanto, avaliou que os valores serão compensados dentro dos gastos do Congresso, sem alcançar aumento no Orçamento.

Com defesa de que a proposta não passe por alterações propostas pela Câmara, Alcolumbre prevê iniciar discussões com líderes partidários para levar o texto à votação.

“Meu desejo é colocar na pauta essa matéria antes do período determinado pela decisão judicial”, disse.

Aumento de vagas

O projeto para criar os novos cargos foi construído na Câmara para atender a uma demanda do STF (Supremo Tribunal Federal) ligada às mudanças demográficas do último Censo, de 2022, que mostrou falta de representatividade em alguns estados.

A proposta, que recebeu críticas de senadores, prevê ampliação de 513 para 531 vagas. Uma decisão deve ser concluída ainda em junho, para dar tempo de ser remetida à Justiça e passar a valer a partir do ano que vem.

